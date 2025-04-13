家當都拿來了！白冰冰提600萬鑽石柏金包現身婚宴　祖母綠鑽戒成亮點

記者孟育民／台北報導

女星賴慧如今（13日）嫁給國標舞老公劉家銘，在新莊頤品飯店補辦婚宴，婚禮現場賓客雲集，席開50桌，花費近200萬。稍早白冰冰現身婚宴送上祝福，她手提10年前買的紅色鱷魚皮鑽石柏金包，當時在夏威夷花台幣600萬買下，如今包包已是限量款，有錢也買不到，市價突破千萬，不只如此，她手上還戴著超大祖母綠鑽戒，超級吸睛！

▲白冰冰手拿紅色鱷魚鑽石柏金包。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰手鈴著限量柏金包，她表示：「這是限量的，我10年前去夏威夷探望楊麗花姐姐，她陪我去看還拼命罵我，結果我買完沒多久就漲了一倍，當時將近台幣600萬，而且進關稅還要60萬，但是買了正好，現在全世界各地都買不到。我現在該有的都有了，也沒有想要什麼，我現在過得很開心。」

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不過，她手上還戴著超大祖母綠鑽戒，閃耀婚宴現場，她開心表示：「我為了迎接他們的婚姻，把寶貝都帶上來了，還有我的限量手錶，名牌所有家當都上來。」被問到行頭是否有破億？白冰冰露出耐人尋味的笑容，未作回答就快速離開。

▲白冰冰稱把所有家當都帶出門。（圖／記者周宸亘攝）



白冰冰今天也特別送祝福給新人，「慧如她算是我超級冰冰秀半個班底，也是民視很重要的演員，所以我們時常相處在一起，她前面時期很辛苦，我也見證過來，他的老公也是我的國標舞老師，祝福他們美好姻緣，愛情萬萬年。」