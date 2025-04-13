台AV女優爆性癖「喜歡男生脫毛」　胎尼羞吐：下面也要剪過

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月底在日本二度出道，首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads發文分享性癖及感情觀，貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖留言。

▲胎尼上個月底在日本二度出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼在文中分享對男性外型偏好的改變，她坦言，過去對男性體毛抱有強烈好感，尤其是肚臍往下長的那條線，她甚至把它看作通往性慾的道路。如今時隔10年時間，胎尼透露現在反而偏好有脫毛的男性，特別是在腋下更是加分，同時也提到，「如果下體沒有脫毛的話，至少也要有修剪整理過。」並表示，人的喜好跟性癖會變，愛也是。

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▲胎尼發文談性癖。（圖／翻攝自Threads／tiny219_）

此外，胎尼還發另一篇文，分享自己對「認識多久發生關係才算認真」的看法，她指出，這類話題常在社群掀起討論，不過她認為重點不該放在發生關係的時間點，而是之後彼此的態度，「認識多久後發生關係才算認真？？？但有沒有想過多快上床可能只是雙方習慣，重點是上床後的態度轉變吧。」

▲胎尼發文談感情觀。（圖／翻攝自Threads／tiny219_）

胎尼提到，有些人可能認識了一年才發生關係，但彼此互動卻始終冷淡；反之，也有人只認識三天便發展親密關係，卻能在之後用心對待彼此，「認識一年才上床，但態度始終淡然；認識三天就上床，依舊用心經營彼此；也搞不好有人就是上床了才想認真啊。」並表示，親密行為的節奏往往受雙方習慣影響，並不代表感情的深淺或是否認真看待對方。