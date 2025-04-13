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黃子韜不爽黑心「自行開發販售衛生棉」反應兩極！　粉絲竟掉46萬人

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星黃子韜近日跨足女性衛生用品產業，親自出面直播介紹其衛生棉工廠與產品，強調所有商品已通過17項國家檢測，並取得「醫護級認證」，力求以高標準、透明化製程贏得消費者信任。他還提到，近期因購物系統出錯導致部分消費者未享優惠價，將自行吸收所有退款差額，呼籲粉絲安心購買。

▲▼黃子韜。（圖／翻攝自微博／貓九阿醬）

▲系統導致消費者沒用到優惠，黃子韜全面吸收。（圖／翻攝自微博／貓九阿醬）

▲▼黃子韜。（圖／翻攝自微博／）

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▲「官宣做衛生巾後黃子韜掉粉46萬」登微博熱搜。（圖／翻攝自微博／貓九阿醬）

黃子韜在4月11日晚的直播中表示，工廠為親自收購，非代工製造，所有環節皆自家掌控，且產品已由妻子徐藝洋親自試用，品質獲其認可。他也強調，生產線全程可監控，打造真正「看得見的透明工廠」，不料這場「誠意十足」的直播雖獲部分網友支持，卻也引來爭議，「官宣做衛生巾後黃子韜掉粉46萬」登上微博熱搜。

▲▼黃子韜。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲黃子韜11日強調自家品牌衛生棉有透過17項檢驗合格。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

黃子韜的跨界舉動引發兩極反應，有人質疑其「蹭熱度」、「不專業」，也有大量網友力挺：「不粉他，但會買試試」、「在風口浪尖敢做這種事，一定是有品質信心」、「能做出真正安全的產品就值得支持」，還有聲音指出，他此舉恐已動搖傳統衛生棉品牌利益，「恐怕會樹敵太多」。

事實上，黃子韜宣布投入衛生棉行業，是因中國央視於4月初揭發黑心衛生棉事件，引發社會譁然。報導指出，有不良廠商將知名品牌瑕疵衛生棉翻新再販售，危害女性健康。黃子韜隨後在直播中表示「看不下去」，痛批「這種人該下十八層地獄」，並首度公開自己早已著手籌備相關工廠，希望以實際行動改善產業亂象。

身為富二代出身的黃子韜，父親黃忠東為青島著名企業家，傳聞遺產高達200億人民幣。他本人近年積極轉型經營電商與直播帶貨，銷售成績斐然，這次投入衛生棉生產，他強調不是為了營利，而是希望為市場帶來更安全的選擇，「我不完美，但我想做對的事」，至於這場話題風暴最終會如何發展，仍有待觀察。

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