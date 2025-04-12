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FTISLAND高雄開唱「李洪基找粉絲換超夢！」　翻譯後台惡補背寶可夢單字

記者吳睿慈／高雄報導

人氣樂團FTISLAND於12日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，他們時隔半年再度回到相同的場地舉行演出，巡迴最終場留給台灣，足見團體對台灣粉絲的真摯情感。有趣的是，主唱李洪基在彩排期間找粉絲換寶可夢，翻譯當場後台惡補單字，爆笑插曲意外引起討論。

▲▼▲▼FTISLAND高雄開唱「李洪基找粉絲換超夢！」　翻譯後台惡補背寶可夢單字。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲FTISLAND巡演最終站獻給高雄。（圖／希林國際Chillin International提供）

FTISLAND巡演最終場回到高雄，隨著澎湃鼓聲揭開演出序幕，3人一現身就引起全場粉絲熱情尖叫，一連帶來〈PRAY〉、〈INFERNO〉及〈Tornado〉 三首歌曲，歌迷晃著手上「小黃旗」的手燈，邊跟著節奏擺動身體，主唱李洪基更是大喊：「高雄 Make some noise！」持續炒熱現場氣氛。

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本場演唱會的亮點之一即是鼓手崔敏煥重返舞台，他一開口就先向等待許久的粉絲道歉，並感性說到：「去年來的時候很可惜無法跟成員們一同站在台前，我在後方賣力打鼓時也流下許多眼淚。」談到粉絲對他們始終如一的支持，貝斯手李在真也提到：「每次來臺灣都能感受到大家滿滿的愛，還有大家有多珍惜我們，有時候甚至讓我在想：『我們是值得被這樣珍惜的人嗎？』」讓全場陷入溫情感動的氛圍。

▲▼▲▼FTISLAND高雄開唱「李洪基找粉絲換超夢！」　翻譯後台惡補背寶可夢單字。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲崔敏煥重返舞台。（圖／希林國際Chillin International提供）

再度回到高雄開唱，歌單也是成員們苦惱的項目之一，李洪基說到：「今天的 PULSE 演唱會比較像升級版，歌單包含了各式不同的氣氛，也想將我們滿載的真心唱給大家聽。」

▲李洪基找粉絲換超夢！」　翻譯後台惡補背寶可夢單字。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲李洪基找粉絲換超夢。（圖／希林國際Chillin International提供）

有趣的是，李洪基向來率性又帶點孩子氣感，熱愛「抓寶」的他，來台不忘交流一下，彩排時詢問粉絲「超夢有嗎」，想要換到更強的寶可夢，相關後記在網路上流傳，而該場活動翻譯老師Qma也緊急在IG貼文透露「後台惡補寶可夢單字」，笑到粉絲流眼淚，虧自家偶像「來台抓寶」。

▲▼FTISLAND高雄開唱「李洪基找粉絲換超夢！」　翻譯後台惡補背寶可夢單字。（圖／希林國際Chillin International提供）

▲李在真感謝台灣粉絲，每次來都感受到滿滿的愛。（圖／希林國際Chillin International提供）

演唱會上，他們不只演唱了爵士版本的〈Even Your Tears〉、〈Stand by me〉〈They Tell Me to stop〉及〈Hope Again〉組曲，更帶來 FTISLAND 早期曾在韓日兩地同時活動時發行的日文歌曲〈Soyogi〉，展現除了搖滾風格之外 FTISLAND 更多樣的面貌。

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FTISLAND, 李洪基, 崔敏煥, 李在真

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