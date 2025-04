記者吳睿慈/高雄報導

人氣樂團FTISLAND於12日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會,他們時隔半年再度回到相同的場地舉行演出,巡迴最終場留給台灣,足見團體對台灣粉絲的真摯情感。有趣的是,主唱李洪基在彩排期間找粉絲換寶可夢,翻譯當場後台惡補單字,爆笑插曲意外引起討論。

▲FTISLAND巡演最終站獻給高雄。(圖/希林國際Chillin International提供)



FTISLAND巡演最終場回到高雄,隨著澎湃鼓聲揭開演出序幕,3人一現身就引起全場粉絲熱情尖叫,一連帶來〈PRAY〉、〈INFERNO〉及〈Tornado〉 三首歌曲,歌迷晃著手上「小黃旗」的手燈,邊跟著節奏擺動身體,主唱李洪基更是大喊:「高雄 Make some noise!」持續炒熱現場氣氛。

本場演唱會的亮點之一即是鼓手崔敏煥重返舞台,他一開口就先向等待許久的粉絲道歉,並感性說到:「去年來的時候很可惜無法跟成員們一同站在台前,我在後方賣力打鼓時也流下許多眼淚。」談到粉絲對他們始終如一的支持,貝斯手李在真也提到:「每次來臺灣都能感受到大家滿滿的愛,還有大家有多珍惜我們,有時候甚至讓我在想:『我們是值得被這樣珍惜的人嗎?』」讓全場陷入溫情感動的氛圍。

▲崔敏煥重返舞台。(圖/希林國際Chillin International提供)



再度回到高雄開唱,歌單也是成員們苦惱的項目之一,李洪基說到:「今天的 PULSE 演唱會比較像升級版,歌單包含了各式不同的氣氛,也想將我們滿載的真心唱給大家聽。」

▲李洪基找粉絲換超夢。(圖/希林國際Chillin International提供)



有趣的是,李洪基向來率性又帶點孩子氣感,熱愛「抓寶」的他,來台不忘交流一下,彩排時詢問粉絲「超夢有嗎」,想要換到更強的寶可夢,相關後記在網路上流傳,而該場活動翻譯老師Qma也緊急在IG貼文透露「後台惡補寶可夢單字」,笑到粉絲流眼淚,虧自家偶像「來台抓寶」。

▲李在真感謝台灣粉絲,每次來都感受到滿滿的愛。(圖/希林國際Chillin International提供)



演唱會上,他們不只演唱了爵士版本的〈Even Your Tears〉、〈Stand by me〉〈They Tell Me to stop〉及〈Hope Again〉組曲,更帶來 FTISLAND 早期曾在韓日兩地同時活動時發行的日文歌曲〈Soyogi〉,展現除了搖滾風格之外 FTISLAND 更多樣的面貌。