ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭乃馨笑大陸廁所髒「為什麼不沖水？」　掀微博千則熱議：嘴太毒

記者張筱涵／綜合報導

泰國女星鄭乃馨（Nene）近日上家鄉的談話性節目，因被主持人問及「泰國人總覺得中國的廁所很髒，這是真的嗎？」時的回應內容，引發大陸網友熱烈討論，部分留言直指她發言「不妥」，更反批「泰國更髒」。

▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲鄭乃馨上泰國節目討論大陸的廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

節目中，主持人先以輕鬆語氣提問：「泰國人老是覺得中國廁所很髒，是真的嗎？」鄭乃馨則笑著回應：「你去哈爾濱不是也遇到了嗎？哈哈哈。」主持人接著澄清：「我只是想確認一下，不是說每個地方都髒，其實在中國大多數像商場的廁所都很乾淨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，鄭乃馨分享自己的親身經驗：「我盡量去理解，但真的不能理解，就是……他們不沖水。我就覺得為什麼不用手按一下？我們是女生耶，為什麼不按呢？」對此，主持人解釋：「現在中國非常科技化，是感應器的，它是用電的，有的好用，有的壞了。」但鄭乃馨仍回應：「噗，那壞的也太多了，對不起，我在這裡說一下，妳用完妳要轉過去看妳按了沒有，我不理解為什麼不轉過去看，不管是自動的還是手動的，妳都應該轉過去看一下可以了嗎。」

▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲鄭乃馨無法理解不沖水的人。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲主持人說因為大陸廁所沖水是感應式，鄭乃馨笑說「壞的也太多」。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

影片播出後，引來大批大陸網友留言，很快就破千則，「有的地方就是很髒啊，大商場有人打掃才會乾淨，這是實話」、「她說的也不是完全錯」、「每個地方都有髒也有乾淨的」。也有網友不滿她的表述方式：「主持人都幫她找台階下了，她還繼續抓這話題不放」、「為了節目效果一直嘻嘻哈哈」、「她的人更髒」、「嘴太毒」。

也有留言提及：「全世界廁所哪有不髒的，只是看是哪種場所」、「泰國自己也好不到哪去，還敢說別人？」、「泰國機場廁所更糟糕」。

▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲▼鄭乃馨　中國廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

推薦閱讀

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭乃馨, 廁所

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹承衍遭炎上爆料「金賽綸因他分手情傷酒駕」　韓媒追問2天⋯公司沈默
  2. 因抄襲坂本龍一致歉！　柳喜烈消失3年「驚喜宣布新露面活動」
  3. Faulieu.成軍2年台灣開唱！聽到她一句話　改吃「鴛鴦鍋」團魂爆發
  4. 回憶父親清唱《心事誰人知》落淚　苗可麗預約好男人形象曝光
  5. 王子美國行被辣個男人感動　聞宥勝改名奧步「不予置評」
  6. 曾是台灣第一人登法國羅浮宮！　郭彥甫退出演藝圈9年...近照曝光
  7. BL劇主題曲小王子開唱　《超偶》冠軍李子森砸錢力挺...2人關係曝光
  8. 金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑
  9. 前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」　心寒又遇雙面友：繼續瘋
  10. 宥勝捐出百萬粉專「推廣性別創傷修復」！　轉讓3社群：用餘生彌補

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366