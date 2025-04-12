記者張筱涵／綜合報導

泰國女星鄭乃馨（Nene）近日上家鄉的談話性節目，因被主持人問及「泰國人總覺得中國的廁所很髒，這是真的嗎？」時的回應內容，引發大陸網友熱烈討論，部分留言直指她發言「不妥」，更反批「泰國更髒」。

▲鄭乃馨上泰國節目討論大陸的廁所。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）



節目中，主持人先以輕鬆語氣提問：「泰國人老是覺得中國廁所很髒，是真的嗎？」鄭乃馨則笑著回應：「你去哈爾濱不是也遇到了嗎？哈哈哈。」主持人接著澄清：「我只是想確認一下，不是說每個地方都髒，其實在中國大多數像商場的廁所都很乾淨。」

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隨後，鄭乃馨分享自己的親身經驗：「我盡量去理解，但真的不能理解，就是……他們不沖水。我就覺得為什麼不用手按一下？我們是女生耶，為什麼不按呢？」對此，主持人解釋：「現在中國非常科技化，是感應器的，它是用電的，有的好用，有的壞了。」但鄭乃馨仍回應：「噗，那壞的也太多了，對不起，我在這裡說一下，妳用完妳要轉過去看妳按了沒有，我不理解為什麼不轉過去看，不管是自動的還是手動的，妳都應該轉過去看一下可以了嗎。」

▲鄭乃馨無法理解不沖水的人。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

▲主持人說因為大陸廁所沖水是感應式，鄭乃馨笑說「壞的也太多」。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）



影片播出後，引來大批大陸網友留言，很快就破千則，「有的地方就是很髒啊，大商場有人打掃才會乾淨，這是實話」、「她說的也不是完全錯」、「每個地方都有髒也有乾淨的」。也有網友不滿她的表述方式：「主持人都幫她找台階下了，她還繼續抓這話題不放」、「為了節目效果一直嘻嘻哈哈」、「她的人更髒」、「嘴太毒」。

也有留言提及：「全世界廁所哪有不髒的，只是看是哪種場所」、「泰國自己也好不到哪去，還敢說別人？」、「泰國機場廁所更糟糕」。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博／吃瓜姐妹）

