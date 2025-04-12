王力宏新歌火燒琴來真的！　臉上黑灰「見鋼琴殘骸」：好心疼

記者張筱涵／綜合報導

王力宏近日在社群平台分享一段拍攝幕後短片，畫面中可見他臉上滿是煙燻與傷妝，站在一架被燒得焦黑扭曲的鋼琴前，語氣低沉地訴說心痛。

▲王力宏坐在焦黑的鋼琴前很心疼。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom）



在影片中，王力宏望著被火焰摧毀的鋼琴，語帶感慨地說道：「心疼不是我的這個臉，我的鋼琴，現在已經……」鏡頭緩慢帶到焦黑的鋼琴鍵盤，木質結構已被燒毀，部分鍵盤熔化脫落、現場滿是焦痕與灰燼。他接著補充：「我的鋼琴真的被燒壞了，好心疼啊，心疼的不是我這張臉，而是鋼琴變成了糖膠，本來是真琴啊，本來是真的鋼琴，現在已經燒成這個樣子了。」

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王力宏也在貼文中寫道：「The burning piano is a symbol of the Fiery Trials that Purify Faith（被燃燒的鋼琴，是象徵讓信心更堅強的試煉）。」

▲王力宏臉上也有黑灰。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom）



影片發布後，網友們紛紛表示，「看到你的這個情況，看到鋼琴，也是更心疼了」、「它是為藝術獻身，這是鋼琴的榮幸」、「燃燒著的鋼琴，配合二哥彈奏的畫面，畫面衝擊感十足。謝謝二哥和團隊非常有誠意的作品」、「以為是特效，沒想到是真的火燒了鋼琴！但MV的效果真的超絕超值」、「你心疼鋼琴，我們心疼你」、「鋼琴會因為這支MV被更多人記住，你也一樣」。