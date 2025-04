王力宏新歌火燒琴來真的！　臉上黑灰「見鋼琴殘骸」：好心疼

記者張筱涵/綜合報導

王力宏近日在社群平台分享一段拍攝幕後短片,畫面中可見他臉上滿是煙燻與傷妝,站在一架被燒得焦黑扭曲的鋼琴前,語氣低沉地訴說心痛。

▲王力宏坐在焦黑的鋼琴前很心疼。(圖/翻攝自Instagram/wangleehom)



在影片中,王力宏望著被火焰摧毀的鋼琴,語帶感慨地說道:「心疼不是我的這個臉,我的鋼琴,現在已經……」鏡頭緩慢帶到焦黑的鋼琴鍵盤,木質結構已被燒毀,部分鍵盤熔化脫落、現場滿是焦痕與灰燼。他接著補充:「我的鋼琴真的被燒壞了,好心疼啊,心疼的不是我這張臉,而是鋼琴變成了糖膠,本來是真琴啊,本來是真的鋼琴,現在已經燒成這個樣子了。」

王力宏也在貼文中寫道:「The burning piano is a symbol of the Fiery Trials that Purify Faith(被燃燒的鋼琴,是象徵讓信心更堅強的試煉)。」

▲王力宏臉上也有黑灰。(圖/翻攝自Instagram/wangleehom)



影片發布後,網友們紛紛表示,「看到你的這個情況,看到鋼琴,也是更心疼了」、「它是為藝術獻身,這是鋼琴的榮幸」、「燃燒著的鋼琴,配合二哥彈奏的畫面,畫面衝擊感十足。謝謝二哥和團隊非常有誠意的作品」、「以為是特效,沒想到是真的火燒了鋼琴!但MV的效果真的超絕超值」、「你心疼鋼琴,我們心疼你」、「鋼琴會因為這支MV被更多人記住,你也一樣」。