明道轉戰小紅書「溫柔聲線伴女粉入眠」　帶貨首戰一晚狂吸2億

記者蕭采薇／綜合報導

明道西進多年，搭上近年來正夯的直播帶貨風潮，去年底在「小紅書」開闢了《明道和你說晚安》直播帳號，並不時和粉絲互動聊天。在夜晚用溫柔聲線與高EQ表達，迅速成為「小紅書」女性用戶的「睡前治癒系」首選，今年4月首度直播帶貨，又創下當日「買手榜」冠軍，一晚吸金超過2億台幣。

▲明道轉戰「小紅書」直播帶貨，一晚吸金兩億。（圖／恆星娛樂提供）



明道直播間走出自己獨特風格，以「陪伴式-真誠對話」圈粉Z世代，以鄰家男生的輕鬆感與觀眾對話，，更在年輕群體中掀起一股「反爹味聊天」風潮。褪去螢幕中霸道總裁的光環，明道用聲音與真誠搭建情感橋梁，在直播中展現極具反差的人格魅力。他會在深夜輕聲道出「今天辛苦了」，也會用朋友語調分享生活趣事與人生感悟。

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▲明道在「小紅書」開直播，首播創下買手榜連續10小時排名第一的佳績。（圖／恆星娛樂提供）



明道的陪伴模式，讓觀眾重溫青春記憶，也讓新生代觀眾感受「無代溝對話」的治癒力，以深度內容打破「偶像濾鏡」。他常以賽車愛好者的身份剖析「熱愛與風險的平衡」，借影視行業經歷探討「堅持自我的意義」，甚至用經濟學原理解讀日常消費決策。

▲明道卸下霸總身份，成為《小紅書》女性用戶的「睡前治癒系」首選。（圖／恆星娛樂提供）



他曾在直播中細心拆解工作人員的專業素養，即便在推薦商品時也堅持「內容先行」為原則。在講解香水時，也會運用消費心理學，從調香歷史延展到嗅覺記憶，介紹任何產品都會結合自身體驗引發觀眾深度討論，令觀眾直誇：「直播間氣氛好輕鬆，像帶貨界的一股清流。」