▲王中平站在苗栗後龍好望角的七百坪荒地上，遙望被山海圍繞的景致，並從零開始親手闢建露營區。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

白冰冰2021年砸上億元購買新竹峨眉鄉豪宅，日前她透露豪宅前屋主是王中平，讓王中平其實是身價上億的隱形富豪消息傳開；據悉，他熱愛買地、整地，正在籌劃700坪露營園區，斥資千萬元，未來想當樂活的營主。

從20年前和李㼈在北市內湖買地蓋透天厝後，王中平愛上了從無到有的建造過程，開始一連串買地、蓋農舍、建果園的歷程，從台北買到屏東枋山。近期王中平更大手筆買下苗栗後龍好望角知名風景區周邊荒地，打算規劃成露營區；該區依山傍海，有豐富自然景觀，尚未過度開發，預計落成後會成為露營勝地。

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▲白冰冰（左）日前受訪時透露，新竹豪宅是花上億元向王中平（右）購得改建。（翻攝自TVBS娛樂頭條YouTube）



兄弟合作 蓋露營區

王中平接受本刊訪問時，坦言的確正在進行露營區規劃工作，被問到買地嗜好緣起，他說：「我本來就喜歡看風景，當年拍《親戚不計較》出外景，我就沿著濱海公路看海景，心曠神怡。」也因一路看地，加上弟弟有意開發土地，兄弟倆就此合作，他笑說：「我們家有7個兄弟姐妹，平常都會一起吃飯，以後沒人來露營，我們自己也可以有地方去。」

▲熱愛種果樹的王中平，喜歡從無到有的成就感。（翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）



尚未開墾的荒地要價千萬元，王中平一點都不嫌貴，「在台北市，千萬元只能買到廚房大小的地，這種就是自己覺得值得就值得。」王中平每週前往好望角兩天，從拔草到種樹都親力親為，他感嘆，「一塊荒地要花很多精神整理，才會有人站在那裡，這從無到有的過程帶給我很多樂趣。」

▲王中平（右三）夫妻倆曾跟團出國看房地產。（翻攝自白吉勝&徐小可臉書）



用心整地 有如育女

王中平熱愛田園生活勝過都市，曾不顧家中妻小，強颱來襲時跑去果園保護果樹，難免讓老婆余皓然心生不滿。問他老婆會一起去開墾嗎？他笑說：「老婆偶爾來看看，女孩子嘛，怕蚊蟲又怕曬，這裡什麼遮蔽物都沒有，我希望趕快弄好，讓她跟女兒刮目相看。」

▲王中平（左一）喜歡約老婆余皓然（右二）和一對兒女踏青。（翻攝自王中平和余皓然愛的小屋臉書）



其實王中平本業也沒閒著，年初6場民歌高峰會才劃下句點，接著要拍大愛新戲，但他仍堅持投入營地規劃前置工作，他透露：「其實我喜歡持有土地，不愛買賣，因為整地過程就像把女兒養大、要嫁女兒的心情。像新竹峨眉的豪宅賣給冰冰姐時，我心理也要調適才行。」而且他強調，賣掉土地才有錢買新的，他謙虛地說：「我沒有上億元身家啦！台北內湖的房子還在繳貸款呢！」



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