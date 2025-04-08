朴娜勑才被寶兒無禮挖苦　「突缺席廣播節目」認1.3億豪宅遭竊

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓喜劇演員朴娜勑日前捲入全炫茂和寶兒的直播風波中，7日缺席廣播錄製引發關注。沒想到她禍不單行，8日透過經紀公司證實豪宅遭小偷，損失慘重。

▲朴娜勑日前被捲入全炫茂和寶兒的直播風波。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025、junhyunmoo）

朴娜勑7日原定參加廣播節目《孫泰鎮的Trot Radio》，但突然以「個人原因」為由缺席，引外界猜測她是否是受到全炫茂、寶兒的直播事件影響。不過，朴娜勑方8日透露，其實她缺席節目是因為家中遭竊，且損失金額可能高過數千萬韓幣。

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據悉，朴娜勑在2021年以韓幣55億元（約新台幣1.3億元）購入位於首爾龍山區梨泰院的豪宅。她7日外出時回家後，發現家中被小偷行竊，並於8日下午向警方報案，目前還未能完全掌握具體的損失規模。

此前，寶兒與全炫茂於5日晚間突然開直播，兩人表示是在男方家中一起喝酒。當網友問及「全炫茂和朴娜萊是否正在交往」時，寶兒表示：「不會交往的，根本不可能。」對此，全炫茂追問：「因為這樣朴娜勑會很可惜嗎？」寶兒回說：「不是，是哥哥（全炫茂）會很可惜。」這番言論引發外界批評，認為寶兒對朴娜勑很沒禮貌，而寶兒8日也為此公開道歉。

▲寶兒8日公開道歉。（圖／翻攝自Instagram／boakwon）