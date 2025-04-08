宥勝性騷「參加公益活動」復出　主辦方認錯取消：背景掌握不足

記者蔡宜芳／綜合報導

男星宥勝在2023年因遭控猥褻女助理，演藝事業全面停擺，直到7日才透過影片宣布重啟YouTube頻道，並表示是為了加入公益活動「世界地球日活動」。不過，宥勝重回螢光幕前的行為，引發不少反彈，作為活動主辦方的亞果遊艇集團，8日也對此發聲道歉。

▲宥勝在2023年驚爆性騷事件。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

亞果在聲明中道歉，並強調集團一向堅持社會責任，對任何形式的違法行為都採取零容忍態度。亞果承認在活動籌備和對外發言過程中，曾出現不當用詞和價值觀混淆的情況，未能充分考量受害者的立場。對於因此造成的二度傷害，他們深表歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宥勝7日上傳新影片復出。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之旅）

針對原訂舉辦的「世界地球日活動」，亞果澄清，他們與報名參與的個別民眾之間並無任何合作關係，這些推廣行為均屬個人意願。然而，由於對參賽者（宥勝）背景掌握不足，導致活動審查和規劃流程出現疏漏，亞果表示將負起應有責任，並正式宣布取消本次活動，「此外，考量爭議已模糊世界地球日活動的初衷與社會效益，為維護活動宗旨與公共觀感，除取消活動外，未來將審慎檢視任何參與對象之背景，並全面檢視未來合作之聲譽。」不過，亞果在發出聲明沒多久後，就將粉絲專頁關閉。

【亞果遊艇集團聲明】

亞果遊艇集團關於「世界地球日活動」聲明

針對近日「世界地球日活動」活動報名參與者所引發之社會輿論，以及社群媒體與公眾對活動中參與人士相關發言的關注與質疑，亞果遊艇集團深感遺憾，並向社會大眾鄭重致歉。亞果遊艇集團始終堅持社會責任的立場，對任何形式的違法行為零容忍。

我們深刻反省，在活動籌備與對外發言過程中，曾出現不當用詞與價值觀混淆，未能充分考量受害者視角，對此我們誠摯致歉。任何造成受害者二度傷害的情況，皆非我們所願。

就原訂舉辦之「世界地球日活動」，本公司與報名參與之個別民眾間並無任何合作關係，其自發推廣行為皆屬個人意願。然而，因對參賽者背景掌握不足，導致活動審查與規劃流程出現疏漏，亞果遊艇集團負起應有責任，正式宣布取消本次活動。

此外，考量爭議已模糊世界地球日活動的初衷與社會效益，為維護活動宗旨與公共觀感，除取消活動外，未來將審慎檢視任何參與對象之背景，並全面檢視未來合作之聲譽。

原本旨在推廣親海、近海的海洋休閒文化，鼓勵民眾自由參與、認識海洋，進而實踐「永續台灣」的理念。對於熱情參與、關心活動的民眾，亞果遊艇集團表達最深的感謝與歉意，對因活動取消所造成的困擾，深感不安與遺憾。