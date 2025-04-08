張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

張兆志7日深夜在社群開槓30多年的友人陳男以及他的妻子，男方是他華岡藝校的學弟，曾交情匪淺，對方老婆竟長期以匿名方式在Dcard抹黑、造謠前妻許允樂，甚至還是黑粉群的主要核心人員，面對網路霸凌，讓許允樂當時承受壓力，張兆志不捨說：「她晚上因爲這件事情精神崩潰、吃不下飯，晚上起來吐血，因為她胃出血，讓我前妻在網路世界變成驚弓之鳥，這對一個丈夫來說有多煎熬。」對此，許允樂也在社群吐露心聲。

▲張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻許允樂。（圖／翻攝自張兆志臉書）

許允樂在社群中轉發自己過去寫下的文章，「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法，不能改變就只能練習去分辨，讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點，更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼」。雖未多說明，但似乎就是在吐露遭惡意攻擊的心情。

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▲許允樂轉發動態吐心聲。（圖／翻攝自張兆志臉書）

2021年開始，黑粉在Dcard持續匿名黑許允樂，事後讓他們憤而提告，最後追查找出3位黑粉資料，抓出背後造謠者之一是擁有30年交情陳男的老婆，甚至對方還將他私人資料、照片外流，變成攻擊許允樂的工具，讓他對此感到不解：「黑粉群每個禮拜要交兩篇攻擊我前妻的文章，不然要退出群組。」而陳男明知道一切，還若無其事跟張兆志抽雪茄聊天，後來也無一通簡訊說明原委、道歉，讓張兆志認為陳男跟他老婆是同一陣線。

▲張兆志在直播間情緒激動，可見隱忍許久。（圖／翻攝自張兆志臉書）

張兆志最近在餐廳再度巧遇陳氏夫妻，但男方態度輕浮，而女方甚至還對他比大愛心，並說「舒服」，讓張兆志忍無可忍，也讓他決定站出來發聲，「我張兆志一定會是你這輩子最難忘的芒背在刺，雙押！真的不要覺得我是好人，不要惹我，我會傾盡我一輩子的力量讓你下輩子不順利，如果這句話威脅到你，拜託快提告。」



