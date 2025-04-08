ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

張兆志7日深夜在社群開槓30多年的友人陳男以及他的妻子，男方是他華岡藝校的學弟，曾交情匪淺，對方老婆竟長期以匿名方式在Dcard抹黑、造謠前妻許允樂，甚至還是黑粉群的主要核心人員，面對網路霸凌，讓許允樂當時承受壓力，張兆志不捨說：「她晚上因爲這件事情精神崩潰、吃不下飯，晚上起來吐血，因為她胃出血，讓我前妻在網路世界變成驚弓之鳥，這對一個丈夫來說有多煎熬。」對此，許允樂也在社群吐露心聲。

▲▼張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲張兆志開戰30多年好友，指控對方老婆抹黑前妻許允樂。（圖／翻攝自張兆志臉書）

許允樂在社群中轉發自己過去寫下的文章，「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法，不能改變就只能練習去分辨，讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點，更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼」。雖未多說明，但似乎就是在吐露遭惡意攻擊的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張兆志發文祝福許允樂。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲許允樂轉發動態吐心聲。（圖／翻攝自張兆志臉書）

2021年開始，黑粉在Dcard持續匿名黑許允樂，事後讓他們憤而提告，最後追查找出3位黑粉資料，抓出背後造謠者之一是擁有30年交情陳男的老婆，甚至對方還將他私人資料、照片外流，變成攻擊許允樂的工具，讓他對此感到不解：「黑粉群每個禮拜要交兩篇攻擊我前妻的文章，不然要退出群組。」而陳男明知道一切，還若無其事跟張兆志抽雪茄聊天，後來也無一通簡訊說明原委、道歉，讓張兆志認為陳男跟他老婆是同一陣線。

▲張兆志開直播數度情緒激動。（圖／翻攝自張兆志臉書）

▲張兆志在直播間情緒激動，可見隱忍許久。（圖／翻攝自張兆志臉書

張兆志最近在餐廳再度巧遇陳氏夫妻，但男方態度輕浮，而女方甚至還對他比大愛心，並說「舒服」，讓張兆志忍無可忍，也讓他決定站出來發聲，「我張兆志一定會是你這輩子最難忘的芒背在刺，雙押！真的不要覺得我是好人，不要惹我，我會傾盡我一輩子的力量讓你下輩子不順利，如果這句話威脅到你，拜託快提告。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

推薦閱讀

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包！　傳接棒《一字千金》私下作風惹議

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳！　隧道內追撞…車頭全毀滿地碎片

快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！　踹護理師「全因陷入恐慌」急謝罪

許允樂遭黑粉攻擊「精神崩潰胃出血」！張兆志爆內幕「槓30年好友」深夜開戰

浩角翔起請辭《食尚》7年「回TVBS進度卡關」！知情人士爆內幕

「古裝男神」退圈1年宣告復出！　昔合作歐陽娜娜翻紅…為病父暫別

廣末涼子出車禍「醫院踢護理師」被逮捕！　3月才來台大港開唱

蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張兆志, 許允樂, 黑粉群, 前妻，

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲
  2. 柏霖破碎後重生！　「德國街頭曼妙狂舞」吸路人搶看
  3. 港女星乳癌第4期「忍淚剃頭」！　曾想在家等死…為2女兒轉念化療
  4. 陸10億短劇女神出演于正新戲！「眉毛消失走紅毯」大崩壞　她高EQ回應
  5. 曾莞婷42歲身材超狂！出國「解放挖空泳裝」濕身側露…鉛筆腿被看光
  6. 洪培翔掰了18年《台灣啟示錄》！　節目動向曝光「找他接手主持」
  7. 陸劇4現象陷影視寒冬！劇播拿不到尾款…男神1年多沒戲拍「失業中」
  8. 《流星花園》男神消失12年驚變103kg大叔！轉行當2公司CEO　超狂近況曝
  9. 秦漢其實超親民！謝盈萱曝他「私下可愛瞬間」聽到冰淇淋眼睛亮了
  10. 陳國華驚喜曝光6月大事！　預告掀「回憶殺」緊急戒辣戒酒

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366