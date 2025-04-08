陳國華驚喜曝光6月大事！　預告掀「回憶殺」緊急戒辣戒酒

▲陳國華將舉辦個人專場《那些年的那些歌。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

音樂創作人陳國華今（8日）開心宣佈6月13日將首次加入「讚聲演唱會」行列，舉辦個人專場《那些年的那些歌》，對於首次開唱，陳國華直言：「我非常的開心與雀躍，我將會把我過去所創作的經典歌曲重新編曲來表演，這些耳熟能詳的歌曲，多半帶有陪伴大家成長的記憶，站在舞台上將近快30年，我也更清楚了解歌手在台上的責任，已及要賦予觀眾什麼樣的感受，相信這會是一場用音樂帶有回憶殺的饗宴！」

他透露演唱會將以「懷舊經典」為主軸，重新編曲詮釋自己過去創作與演唱的作品，陳國華的經典音樂作品無數，包括為張清芳寫的《你還愛我嗎》，為彭佳慧創作的《舊夢》、《走在紅毯的那一天》等，對於這次演出內容，陳國華也透露：「數十首含金量最高的歌曲，將是我這次的主題，編曲的主軸偏向輕搖滾，用更多元的路線來包裝這些大家熟悉的歌曲，絕對會讓人耳目一新，我也會講述這些歌曲創作的初衷以及秘辛，揭開神秘創作時的面紗！」

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為籌備演唱會，陳國華透露目前正全力排定歌單，並笑說：「這是最大的挑戰，想盡辦法要讓大家在時間內都聽到自己想聽的歌。」至於是否會邀請《那些年那些歌》的節目嘉賓助陣？他也保留驚喜空間：「上過我節目的歌手實在太多，報名要來的朋友也不少，實在魚與熊掌實難焉得，目前還在審議中，屆時會給大家答案，演唱會當天來了就知道啦！」

演唱會倒數兩個月，陳國華也開始為演唱會做準備，陳國華表示：「當然養好身體是最重要的事，已經開始戒辣、戒酒了，要把最好的狀態留到6/13，要給朋友們一個最佳狀態的我！」除了演唱會的企劃製作已著手開始進行，也預告將會帶著新專輯在演上會上與歌迷見面，陳國華《那些年的那些歌》演唱會將於6月13日在華山Legacy感動開唱，門票於4月10日下午1點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

