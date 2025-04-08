27歲BL劇男星才爆U2約色女粉！　張家陞大2歲圈內女友認「已分手」

▲上月12日張家陞結束記者會工作，和毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆等人離開現場。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

27歲張家陞演出BL劇《獨佔接班人》，才剛靠男男粉紅泡泡圈粉，沒想到卻被爆出色聊女粉絲，約「U2」開私人包廂，甚至暗示見面時穿少一點，形象翻車。心碎一地的不只粉絲們，恐怕還有他身邊的另一半，時報周刊CTWANT掌握他不是單身狀態，本刊早在去年10月發現他和29歲日籍女星各務禮美奈發展姊弟戀，2月也捕獲兩人在雨夜買便當回家享用，如今爆出與粉絲越界互動，原本甜蜜的感情也告吹，女方坦承已分手一段時間。

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▲晚間7點多，張家陞開車到台北市士林區，各務禮美奈坐上副駕。（圖／本刊攝影組）

▲晚上8點半左右，來到台北市中山區，乖乖把車進停車場，小倆口走到燒臘便當店買外帶。（圖／本刊攝影組）

張家陞日前被爆出跟粉絲的對話紀錄，除了有意無意介紹「U2」，接著詢問「要去嗎」，話鋒一轉又說「開玩笑的啦」，恐怕是想越界又怕被抓包。另一段對話中，則是他曖昧發話「不知道要把妳當朋友還是粉絲」。事情爆出後，張家陞火速道歉，承認「過於輕佻」，但也強調沒有真的約出去，經紀人也幫他緩頰，稱他沒實際行動，只是線上聊聊罷了。

本刊掌握，他實際上已有在發展的對象，是29歲日籍女星各務禮美奈。早在去年的10月16日，就曾捕捉他跟各務禮美奈在速食餐廳，陪著謝予容等候林家佑。三人有說有笑互動自然，可見他們的感情關係在朋友間已不是秘密。

▲近20分鐘後，各務禮美奈一手拿鑰匙開門，另一手拎著兩盒便當，張家陞跟著進到她的住處。（圖／本刊攝影組）

▲深夜11點38分，張家陞獨自離開各務禮美奈的住處，開車回自己家。（圖／本刊攝影組）

另外，2月12日下午4點21分，張家陞與毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆結束記者會後，隨後返回台北市松山區的公司休息一下。晚間7點，他換了一身輕便服裝，與毛祁生一同離開公司，先送好友一程後，便驅車直奔士林區劍潭某公寓住宅區，車子剛停好，女友各務禮美奈迅速上車。

▲早在2024年10月16日，本刊就發現兩人交往中，他們在速食店陪謝予容等候林家佑，三人有說有笑。（圖／本刊攝影組）

張家陞記者會結束後，親自開車接送女友各務禮美奈，晚上8點半左右，小倆口驅車來到中山區，張家陞把車進停車場後，兩人走到一家港式燒臘便當店，熟門熟路地買了兩份港式便當，接著又驅車返回各務禮美奈的住處。

張家陞不畏風雨、專程跑這一趟，來回5公里的路程，就為了外帶兩份愛的便當回家共享，可見這便當是非常對他們的口味，也間接透露兩人感情的自然與熟悉，互動模式十分樸實家常。而溫馨的「便當約會」持續了2小時48分鐘，直到深夜，張家陞獨自開車離開各務禮美奈的住處，沿著高速公路一路南下，結束暖心的「外送之夜」。

▲張家陞日前遭爆私約女粉絲，他也發聲明公開道歉。（圖／翻攝自微博、張家陞IG）

▲張家陞因主演的BL劇《獨佔接班人》受到關注。（圖／翻攝自張家陞IG）

這段姊弟戀看似穩定交往中，不過隨張家陞私聊粉絲的事件曝光後，兩人的關係是否會起變化，對此張家陞經紀人表示：「不回應藝人私事。」而各務禮美奈竟透過經紀人表示「交往過，已經分手一段時間了」，至於分手原因，女方經紀人表示是「個性不合」，據知女方去年12月提出分手，「後面就應該是朋友關係」，也澄清分手跟最近的新聞無關。

▲各務禮美奈的弟弟各務孝太（左），與張家陞是同屆《全明星運動會》的參賽選手。（圖／翻攝自各務禮美奈IG）

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