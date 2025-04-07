宥勝重啟YT回歸拍片！　性騷罰200萬再道歉「真心懺悔」曝近況

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人宥勝2023年遭控性騷女助理，好爸爸形象大翻車、演藝事業全面停擺，他也被依強制猥褻判緩刑5年，需繳國庫200萬元確定。他2月底現身北檢繳錢時，對復出一事並未有回應，不過，他7日突然宣布重啟YouTube頻道回歸拍片，並再次道歉。

▲宥勝2023年因性騷風波重創形象。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）

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宥勝在影片中表示，自己因為某些因素，決定重啟頻道，同時也提到：「過去這段時間，因為我曾經做過很不好的事，所以我受到司法的審判，也受到法律的制裁。」他強調：「如果犯了法，就應該努力負責、勇於面對；而犯了錯，最重要的事，就是要真心懺悔、努力改過，永遠不要再犯。」

宥勝感謝法官給予他重新悔改的機會，透露目前正在按照檢察官的指示，努力完成所有應該承擔的義務，「我每一兩個禮拜要定期到不同單位報到，還有一些指定的課程必須完成學習和治療。」宥勝認為，這些代價是讓自己變得更好的必要過程，並希望能夠好好地回歸社會。

▲▼宥勝再次為性騷案道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

至於重啟頻道的原因，宥勝說，主要是因為即將到來的世界地球日，台灣將發起一個非常棒的公益冒險，他希望藉此機會分享更多夢想故事。對於可能會有不認同他的人，宥勝表示理解並尊重，「如果你不想再看到任何關於我的訊息，可以按下暫停鍵把我封鎖，或是用任何你想要做的方式去表達，我都會接受。」但他也希望那些熱愛海洋、喜歡冒險的觀眾能繼續支持他的影片。

最後，宥勝再度向所有曾經相信他的觀眾致歉，「對不起，我真的讓你們失望了。」表示自己會努力去成為一個更好的人，也感謝粉絲願意繼續支持他的影片。