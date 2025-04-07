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《星漢》余承恩工作人員嗆路人！　他困電梯脫口「真無語」掀議

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸26歲男星余承恩在2019年因參加選秀《創造營2019》受到關注，後來轉戰戲劇圈，2022年在《星漢燦爛·月升滄海》中飾演樓垚引發話題。他7日被曝光一則在機場的影片，只見他的工作人員與路人在電梯內發生爭執，而余承恩的態度也掀起議論。

外送用▲▼《星漢》余承恩工作人員嗆路人。（圖／翻攝自微博／余承恩）

▲余承恩過去在《星漢燦爛》中飾演樓垚。（圖／翻攝自微博／余承恩）

影片中，余承恩和工作人員搭乘電梯，結果門口有許多粉絲圍觀拍照、將出去的路堵住，一名女工作人員對此有些生氣地喊「讓開」。怎料，此舉讓同電梯的路人感到不滿，該路人說道：「這麼兇幹嘛呀？人家不是來追你們家明星的嗎？對人小姑娘那麼兇幹嘛呀？有本事對你老闆這麼兇啊。」面對這樣的指責，余承恩試圖緩和氣氛，提醒大家「都少說點話」，但爭執仍未平息。

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▲▼《星漢》余承恩工作人員嗆路人。（圖／翻攝自微博）

▲余承恩的工作人員和路人起爭執。（圖／翻攝自微博）

隨後，女工作人員酸路人說：「您人挺善良的，您剛才擠的時候您覺得擠，把路給你們讓開讓你們進來。」路人對此不滿地回應：「什麼叫讓開，我們先來的好嗎？」工作人員似乎火氣也越來越大，反駁說：「上來我也沒攔著你呀。」雙方越吵越大聲，而余承恩走出電梯時則低聲說了句「真無語」，影片引發熱烈討論。

▲▼《星漢》余承恩工作人員嗆路人。（圖／翻攝自微博）

▲余承恩的工作人員和路人在電梯內吵架。（圖／翻攝自微博）

對此，余承恩工作室於7日發表聲明，對事件中可能造成的不便向公眾致歉。聲明中提到，因藝人的行程資訊遭到惡意泄露，導致多次粉絲在機場聚集跟拍、擾亂秩序，「團隊亦多次收到機場相關警告，在本次事件中，工作人員在維持秩序的溝通中有方式欠妥之處對機場旅客造成不便。在此，團隊向受影響的公眾致以誠摯歉意，後續團隊內部也將自查自糾持續優化團隊管理方式。」

▲▼《星漢》余承恩工作人員嗆路人。（圖／翻攝自微博／余承恩工作室）

▲余承恩工作室道歉。（圖／翻攝自微博／余承恩工作室）

而許多網友認為，作為公眾人物，藝人及其團隊應保持謙遜，尊重公共秩序與他人權益；也有部分意見指出，粉絲應理智追星，避免因過度追逐偶像而干擾公共場合秩序。

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