《麥塊電影》台票房開紅盤！傑森摩莫亞首演喜劇「點頭原因」曝光

記者黃庠棻／台北報導

改編自史上暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》，在台上映5天票房衝破6800萬，榮登2025年開片票房冠軍。該片在全球同樣受到觀眾喜愛，不僅空降多國票房冠軍，首週末全球總票房更上看3億美元，有望超越《超級瑪利歐兄弟電影版》成為史上最賣座的遊戲改編電影。

▲《MINECRAFT麥塊電影》在台灣上映後，票房開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

《MINECRAFT麥塊電影》在爛番茄影評網上，獲得觀眾給予87%超新鮮好評，直呼這部片「此生看過最棒的電影」、「最適合一家人去看的電影，小孩愛死了」，足見觀眾對這部電影的熱愛，在全球都掀起麥塊熱潮。

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▲《MINECRAFT麥塊電影》在台灣上映後，票房開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

《MINECRAFT麥塊電影》找來美國喜劇天王傑克布萊克、「水行俠」傑森摩莫亞坐鎮主演，過去從沒演過喜劇電影的傑森摩莫亞透露，最早接獲邀約時，曾與導演、製片聊到《Minecraft》遊戲。他發現這個遊戲對孩子發展創意力有著舉足輕重的影響，讓他大受感動，更表示「創意和想像力正是藝人最重要的價值」，因此為了滿足電玩粉絲、也為了讓更多人了解麥塊世界的有趣之處，讓他決定踏出舒適圈、首度嘗試喜劇演出。

▲《MINECRAFT麥塊電影》在台灣上映後，票房開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》飾演一名電玩選手，年輕時相當風光，但長大過程卻不如預期中順利，他的內心始終活在自己最風光的時刻，導致人生無法前進。他笑說自己的角色原本做事情都只想到自己，但經歷了穿越到方塊仙境的冒險後，才能看到事情的不同面向，這過程彷彿讓他的角色重獲新生，他坦言「大人看這部片也能從我的角色獲得療癒」。

▲《MINECRAFT麥塊電影》在台灣上映後，票房開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

《MINECRAFT 麥塊電影》故事描述四位邊緣人「垃圾人」蓋瑞森（傑森摩莫亞飾）、亨利（賽巴斯汀尤金漢森飾）、娜塔莉（愛瑪梅耶斯飾）和譚恩（丹妮爾布魯克斯飾），突然被拉進一個神祕入口，進入充滿想像力又古怪的方塊仙境「主世界」中。

▲《MINECRAFT麥塊電影》在台灣上映後，票房開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

為了回家，他們必須設法掌控這個世界，並與專業蓋房人史蒂夫（傑克布萊克飾），並一同踏上神奇的探索之旅。《MINECRAFT 麥塊電影》現正熱映中。