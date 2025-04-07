蔡尚樺股票慘賠200萬！　爆上月「脫手10張台積電」原因曝：逃過一劫

記者孟育民／台北報導

全球股市受川普關稅政策影響，台股7日開盤即重挫超過2000點，市值瞬間蒸發6.6兆元，不少藝人受到此次股災波及。女星蔡尚樺過去投資有成，從小就養成理財的習慣，昔存金融股200多張，對此她今也直呼：「史詩級崩盤！！」事後她透過經紀人回應，大概賠了200多萬，不過仍不灰心，用正面心態看待。

▲蔡尚樺股票慘跌200萬。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺過去擔任過財經主播，擁有超過10年的投資經歷，對於一早股市崩盤、綠油油一片，她表示：「今天我帳面上除了美債，其他95%全數跌停，大概賠了2百多萬。之前在台積電600多的時候買了十張，上個月觀察到外資，拋售已經在952賣出，所以逃過一劫。」

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對此，她也給出建議：「反正現在只要不賣都算是未實現損益，所以會在觀察適當時機逢低買進。」

▲蔡尚樺正面心態看待股票崩盤。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

她今早也在社群關心網友，「史詩級崩盤！！台股重挫2千多點蒸發6.6兆，大家的資產都還好嗎？全球的怨念該讓川普業力引爆了，只能安慰自己，沒賣掉之前都是未實現損益，別人恐懼我貪婪，繼續慢慢抄底跟他拚了！」即便股票市場低靡，她表示對台積電充滿信心，更說蹲越低跳越高，正面看待股票的股災損失。

