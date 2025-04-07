▲ DJ DAPUN推出新單曲《不懂製杖》。（圖／胖曲製作工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

來自加州的電音製作人兼DJ DAPUN推出新單曲《不懂製杖》，卻同時無預警拋出告別歌手生涯震撼彈，預告年底返美當工程師前將發最後一張專輯，正式告別樂壇，原來DJ DAPUN在2021年放棄原本工作毅然而然返台圓歌唱夢，經歷這4年積蓄早已快燒光。

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▲▼ DJ DAPUN宣布年底返美，告別歌手身份。（圖／胖曲製作工作室提供）



返台闖樂壇4年多的他，透露每一年在音樂製作宣傳上的花費近200萬，「前後就花了800萬出片，然而我四年的總收入其實才100萬，所以也該回美國賺錢開始存養老基金啦！」不過DAPUN完全不後悔自己當初做的決定，把音樂當成終生興趣的他，更表示：「回美國後還是會繼續做一些幕後的音樂製作工作，人生不能沒有音樂！」

新單曲把自己身為理工男無法理解現今社會充斥各式各樣的靈學迷信的亂象，透過幽默諧音梗方式寫成歌藉此抒發心情及想法；DAPUN坦言當初是因為看到電影〈周處除三害〉而引發靈感，「看完電影深深有感有現在社會太多迷信及邪教，同時又覺得這樣的信念能蠱惑人心實在太厲害，因此除了藉這首歌 DISS這些邪門歪道外，同時也享用這歌激勵自己能寫出讓人信服的音樂，因此歌詞寫下『如果大家要一個信仰，可以來信我的音樂』！」

MV中他也把自己喜歡及想做的事情發揮在劇情中，跳Popping、打爵士鼓樣樣來，「基本上就是我覺得『帥』的事都放在放MV中完成，滿足自己一直以來想完成的事！」他更預告接下來幾首歌MV將「火力全開」，也將更貼近Real DAPUN本質，「全力衝刺，希望能交出一張讓自己滿意也讓大家信服的紀念音樂作品！」

