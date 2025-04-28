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李珠妍被爆復合GD！疑「家裡煲愛」自拍藏3點線索　韓網：舊情復燃？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李珠妍曾是女團After School一員，她在2018年曾爆出與天王GD（G-DRAGON）交往，當時被媒體拍到出入男方家中，甚至外流貼臉照，只是這段情後來不了了之。沒想到7年後，兩人疑似舊情復燃，她27日突在IG限時動態貼出一張自拍照，卻因背景與合照的貓咪太像GD家中，引起韓網一陣熱議驚呼「該不會復合了」，也有粉絲表示「GD幸福就好」。

▲李珠妍27日突曝光一張貓咪合照，地點疑在GD家裡。（圖／翻攝自nate）

▲李珠妍27日突曝光一張貓咪合照，地點疑在GD家裡。（圖／翻攝自nate）

李珠妍27日突在IG貼出一則與貓咪合照的自拍，怎料，她所拍攝的背景與天王GD的家很相似，右側有圓弧形的擺設，左側則是綠色系的圖畫，不僅如此，她合照的貓咪雖只有背影，但淺灰毛色與GD飼養的貓咪顏色一樣，甚至連貓咪脖子上戴的粉紅色項圈都類似。

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▲▼ 李珠妍被爆復合GD家裡擺設與李珠妍曝光的照片類似。（圖／翻攝自nate）

▲GD家裡擺設與李珠妍曝光的照片類似。（圖／翻攝自nate）

▲▼ 李珠妍拍到的貓咪有待粉紅項圈，GD的貓也剛好會戴粉紅項圈。（圖／翻攝自nate）

▲圖為GD的貓有戴粉紅項圈，李珠妍拍到的貓咪也有。（圖／翻攝自nate）

照片出現3個疑點，馬上被網友截圖討論，論壇上留言表示「GD跟李珠妍好像在交往」，並貼出過去GD家裡擺設，確實高度相似，該則貼文已經吸引逾21萬人觀看，留言區驚呼「該不會復合了」、「又？」、「如果是可以進進出出家裡的關係...應該就是復合了吧」，但也有人批評李珠妍又想獲得關注。

事實上，李珠妍、GD於2018年被D社爆出約會照，但雙方並未正面回應緋聞，沒想到，李珠妍後來手滑多張合照，兩人用特效拍照，表情相當逗趣，這也讓網友懷疑兩人關係不單純，只是這段戀情後來沒有下文，沒想到7年後捲土重來，在韓網掀起討論。

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