蕭亞軒「動5次手術」後首露面！　消失2年半回歸喜喊：像剛出道

記者劉宛欣／綜合報導

蕭亞軒在2022年因髖骨關節骨折，原定的世界巡迴演唱會不得已喊停，至今共接受了5次手術，先前經紀人曾透露好消息，她已恢復8成。28日她現身於中國大陸節目《讓我來唱》的發布會，這也是她接受手術後的第一次公開露面，看起來狀態良好，受訪時開心表示自己現在「就像回到剛出道時的感覺」。

▲蕭亞軒歷經5次手術，終於回到螢光幕前。（圖／翻攝自蕭亞軒微博）

蕭亞軒28日參加了《讓我來唱》發布會，久未公開露面，許多觀眾、歌迷都很關心她的身體狀態。根據《新浪娛樂》報導，她有感而發表示：「我才做完最後一次手術，（過了）差不多三個多月。」並且表達了對大眾關心的感激「我很謝謝大家這麼關心，謝謝大家給我這麼多時間，讓我跟復健師一起，讓我的雙腳回到我該有的樣子」。

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▲蕭亞軒久違露面接受訪問。（圖／翻攝自微博）

被問到久違復出的心情，蕭亞軒她感慨好像所有東西重頭來過，在​兩年半裡經歷五次手術，為了能重新站上舞台，她努力復健，生活中接觸的對象只有醫師、護理師、復健師、家人，一切的行程都變得很制式，所幸努力有所成果，如今重新復出，她直言：「重新回到最熱愛的舞台，那個心情是又再來一遍，好像剛出道的感覺。」

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