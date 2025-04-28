蘿莉塔產後買內衣「驚見罩杯B→G」！　一問原因傻眼：覺得好87

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）在2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒。她28日透露，自己去買新內衣時，竟然莫名「被升級」到G罩杯，蘿莉塔為此直笑說：「人生成就達成！」

▲蘿莉塔於2023年升格當媽。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔提到，先前為了哺乳方便，她一直都穿著哺乳內衣或bratop，隨著寶寶戒掉母奶，她終於能重回「漂亮內衣」的懷抱。不過，她也坦言，產後仍有約5公斤尚未減下，導致以前的內衣完全穿不下，只好重新購買新款。

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只是沒想到，當蘿莉塔準備試新內衣時，竟發現店員拿了一件65G的內衣給她，「欸不是，就算我胖了，也不可能是G罩杯好嗎？產前是B，日系品牌會買到C，雖然現在變胖，也沒胖那麼多，怎麼可能是G？！」她還立刻問店員是不是拿錯了，對方則笑著解釋：「我們牌的標跟別家不太一樣，你在我們牌就是穿這個size。」

▲蘿莉塔透露自己買內衣發現標籤是G罩杯。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

試穿後雖然尺寸合身，但蘿莉塔仍忍不住吐槽：「這不是歐標、不是日標，是亂標吧～」她還打趣表示，這下子可以驕傲地跟大家說自己升級到「G奶」了，「不過還是打算去其它內衣櫃測量ㄧ下到底正確尺碼是什麼，不然工作商借衣服需要三圍的時候，我真的不知道怎麼報欸。」