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李㼈掰了招牌油頭…長髮現身！爆片場越權「罵哭校花女兒」全說了

記者黃庠棻／台北報導

資深演員李㼈自2017年的《牡丹花開》後，已經8年沒有演出八點檔，他近來跨界擔任電影《突破三千米的泳氣》製作人，還找來女兒李紫嫣在片中挑大樑，怎料日前卻遭爆料時常越權導演安景鴻，當場插手指導，今（28）日他出席電影活動時也回應了此事。

▲李㼈為大陸動畫《長安三萬里》台語版配音。（圖／春暉映像提供）

▲李㼈（右）為大陸動畫《長安三萬里》台語版配音。（圖／春暉映像提供）

李㼈今（28）日以配音演員身分參加大陸動畫《長安三萬里》台語版首映會，捨棄過去的招牌油頭髮型，穿上一套白色套裝，罕見以長髮造型亮相，相當符合該片用動畫呈現「大唐盛事下的長安城」的主題，本片將於4月30日在台上映。

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▲李㼈為大陸動畫《長安三萬里》台語版配音。（圖／春暉映像提供）

▲李㼈（中）為大陸動畫《長安三萬里》台語版配音。（圖／春暉映像提供）

被問到越過導演指導《突破三千米的泳氣》一事，李㼈也大方回應，表示自己就是製作公司的老闆，另一位合夥人正式導演安景鴻，兩人的工作重心都是想要將作品拍好，強調「我們沒有不和，好得很！我每次只要一講完，就會跟他說『小安不好意思』。」

▲▼ 演藝工會尾牙-李㼈。（圖／記者黃克翔攝）

▲李㼈近期改當電影製作人。（圖／記者黃克翔攝）

李㼈坦言自己拍戲已有38年，所以有的時候看到問題會搶在導演面前出生率，多次強調「我們沒有任何的不和、不愉快」，而電影還在拍就出現導演與製作人不合，他表示女兒李紫嫣心情難免受到影響，尤其是他為了呈現最好的成果，會不小心太大聲，直呼「對第一次當女主角紫嫣來講一定會受創，也沒辦法，演員這條路要自己撐過來，我只能在旁邊默默幫她。」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲李㼈擔任《突破三千米的泳氣》製作人，找來女兒李紫嫣挑大樑。（圖／泳氣電影提供）

不過，李㼈在片場對女兒李紫嫣比較嚴格，在家就完全不一樣，不僅是一名慈父，也不敢對小孩大小聲，直呼「不要說是罵人，連講話大聲都不可能」，心疼透露「女兒在現場有掉淚」，但表示「我不是罵她，我是對所有人都是求好心切，看成果才是重點」，採訪結束後他還要趕到阿里山上拍攝《突破三千米的泳氣》剩下的2場戲殺青，該片預計今年10月可以上檔。

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李㼈, 突破三千米的泳氣, 長安三萬里, 李紫嫣

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