商務艙驚見「發霉草莓」！　詹惟中揭更扯經驗：投訴也不理

記者蔡宜芳／綜合報導

長榮航空28日驚傳商務艙提供「發霉草莓」的事件，掀起一陣熱議，隨後，長榮航空也為此致歉補償。而命理老師詹惟中也在社群平台發表看法，坦言自己以前搭乘別家航空的商務艙時，同樣遇過令人傻眼的狀況，且航空公司還不理會投訴。

▲詹惟中分享自己搭商務艙踩雷的經驗。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）

詹惟中指出，草莓發霉一事，「幾乎可以說是都有檢討的空間」，但同時認為長榮航空願意出面道歉，是展現誠意的表現。詹惟中以過往經驗為例，提到自己在搭乘某外國航空公司的商務艙時，竟在座位上發現有蒼蠅，他也曬出了當時拍下的照片。

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▲▼詹惟中搭商務艙曾看到有蒼蠅在飛。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）

詹惟中也分享自己在國內某航空公司遇到的狀況。他描述，當時搭乘的是商務艙，但電視螢幕壞了，即使重新插電也無法修復，「跟他們投訴也不理，這個錢花得很冤枉！」

此前，有民眾在「爆料公社」發文表示，近日搭乘長榮航空BR88巴黎飛往台北航班，途中發現飛機餐出現「發霉的草莓」，當下反映後，長榮航空僅提供1張100美元抵用券，讓他認為業者試圖安撫了事。對此，長榮航空表示，當下立刻關心旅客身體狀況，並提供機票優惠券補償，已聯繫旅客致歉，並責成餐點管理單位進行調查。