《機醫》暖男具道圓紅了！遭批「顏值不配高允貞」靠演技逆轉狂圈粉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星鄭準元（정준원）現年37歲，曾出演《VIP》、《沉默警報》、《模範家族》，默默耕耘演藝事業，直到近日的《機智住院醫生生活》中才首次擔綱主演，飾演婦產科第四年住院醫師「具道圓」，以沉穩磁性聲線與成熟魅力，引發了廣大關注，與女主角高允貞（飾演吳怡瑛）之間的火花也讓廣大CP粉看了心癢癢。

▲鄭準元與高允貞的戀愛線吸引許多CP粉。（圖／翻攝自tvN）

在最新釋出的第5、6集中，具道圓展現出可靠的職場前輩的模樣，讓更多觀眾高喊「每個職場都需要一個具道圓」，此外，具道圓與吳怡瑛之間的曖昧也逐漸浮上檯面，雖然他曾明確拒絕對方的告白，但隨著吳怡瑛為他挺身而出，要求竊取論文成果的明恩媛道歉，具道圓也開始對她產生好感。特別是他面對女方的直球攻勢，一邊裝作冷淡、一邊又偷偷露出溫柔笑容的模樣，更使得觀眾欲罷不能。

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▲鄭準元靠著細膩演技獲得觀眾喜愛。（圖／翻攝自tvN、官方社群）

鄭準元以細膩的演技，成功詮釋了能力、人格與魅力兼備的「萬能角色」具道圓，將作為前輩時的穩重，面對心儀對象時的小心翼翼都刻劃地很生動。事實上，在劇剛開播時，他還曾因顏值與高允貞有落差，而遭受批評，如今隨著劇情發展，他逐漸靠著自身演技實力、個人魅力贏得觀眾歡心，被看好成為下一個以《機醫》系列爆紅的演員。