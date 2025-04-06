大型打臉現場！鐵粉追星要江齊「賞巴掌」　《有病》韓國想談翻拍

記者蕭采薇／台北報導

電影《有病才會喜歡你》在Threads上討論度不斷，趁著連假期間，江齊、黃冠智及劉修甫5日現身信義威秀舉行「一日店長」活動，有粉絲自告奮勇要江齊「send tree pay」還原片中名場面。而上映即口碑爆棚的《有病才會喜歡你》，也陸續接到各國詢問發行事宜。

▲《有病才會喜歡你》演員（左起）劉修甫、江齊、黃冠智皆出席活動。（圖／紅杉娛樂提供）

回顧演藝生涯，江齊尚未拍過掌摑戲碼，劉修甫曾下意識擋下丁寧的巴掌，黃冠智是經驗最豐富的一個，劇情需要被掌摑，連續被打4、5個巴掌，為戲被打也願意。黃冠智印象深刻的是有網友吐槽「所有演員都是大眼睛，只有『土豆』⋯」，讓他一度很無言，不過自信自己的小眼睛，「這是特色」。

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除了詹懷雲與江齊的感情戲之外，詹懷雲與黃冠智的「兄弟情」也被不少網友直呼「嗑到了」，看到詹黃兩人的親密照在Threads瘋傳，劉修甫假裝吃醋地說：「欸你們昨天做這麼多事情，我都不在！」黃冠智反駁：「我們才沒有排擠你！我們只是拍兄弟照而已，因為我們在劇中是『好兄弟』。」

▲（左起）劉修甫、黃冠智和江齊三人認真的販售《有病才會喜歡你》電影票。（圖／紅杉娛樂提供）

連假電影院人潮擁擠，強片環伺，劉修甫看到網路上很多人看完電影感動哭了，他也非常開心，江齊則聽聞成績不錯，同樣非常開心，也有感最近追自己的粉絲變多了，「這幾天都在中南部做宣傳，去高中學校跟同學、觀眾互動蠻好。」

劉修甫主演的電影《刺心切骨》即將在18日上映，兩部演出電影對打，他樂觀其成，透露兩部電影在社群上也一同宣傳，互相拉抬聲勢。此外，也有韓國知名製片公司希望取得《有病才會喜歡你》IP授權，除了翻拍韓版電影，更要延展成影集。

▲《有病才會喜歡你》狂粉想要重現電影視覺，要求被江齊賞巴掌。（圖／紅杉娛樂提供）