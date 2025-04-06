ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大型打臉現場！鐵粉追星要江齊「賞巴掌」　《有病》韓國想談翻拍

記者蕭采薇／台北報導

電影《有病才會喜歡你》在Threads上討論度不斷，趁著連假期間，江齊、黃冠智及劉修甫5日現身信義威秀舉行「一日店長」活動，有粉絲自告奮勇要江齊「send tree pay」還原片中名場面。而上映即口碑爆棚的《有病才會喜歡你》，也陸續接到各國詢問發行事宜。

▲《有病才會喜歡你》演員(左起)劉修甫、江齊、黃冠智皆出席活動。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》演員（左起）劉修甫、江齊、黃冠智皆出席活動。（圖／紅杉娛樂提供）

回顧演藝生涯，江齊尚未拍過掌摑戲碼，劉修甫曾下意識擋下丁寧的巴掌，黃冠智是經驗最豐富的一個，劇情需要被掌摑，連續被打4、5個巴掌，為戲被打也願意。黃冠智印象深刻的是有網友吐槽「所有演員都是大眼睛，只有『土豆』⋯」，讓他一度很無言，不過自信自己的小眼睛，「這是特色」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了詹懷雲與江齊的感情戲之外，詹懷雲與黃冠智的「兄弟情」也被不少網友直呼「嗑到了」，看到詹黃兩人的親密照在Threads瘋傳，劉修甫假裝吃醋地說：「欸你們昨天做這麼多事情，我都不在！」黃冠智反駁：「我們才沒有排擠你！我們只是拍兄弟照而已，因為我們在劇中是『好兄弟』。」

▲《有病才會喜歡你》演員(左起)劉修甫、江齊、黃冠智皆出席活動。（圖／紅杉娛樂提供）

▲（左起）劉修甫、黃冠智和江齊三人認真的販售《有病才會喜歡你》電影票。（圖／紅杉娛樂提供）

連假電影院人潮擁擠，強片環伺，劉修甫看到網路上很多人看完電影感動哭了，他也非常開心，江齊則聽聞成績不錯，同樣非常開心，也有感最近追自己的粉絲變多了，「這幾天都在中南部做宣傳，去高中學校跟同學、觀眾互動蠻好。」

劉修甫主演的電影《刺心切骨》即將在18日上映，兩部演出電影對打，他樂觀其成，透露兩部電影在社群上也一同宣傳，互相拉抬聲勢。此外，也有韓國知名製片公司希望取得《有病才會喜歡你》IP授權，除了翻拍韓版電影，更要延展成影集。

▲《有病才會喜歡你》演員(左起)劉修甫、江齊、黃冠智皆出席活動。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》狂粉想要重現電影視覺，要求被江齊賞巴掌。（圖／紅杉娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

推薦閱讀

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

有病才會喜歡你, 詹懷雲, 江齊, 黃冠智, 劉修甫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara孝敏結婚了！「金融暖男」老公正面曝光　幸福對視害羞笑了
  2. 修杰楷婚後首度離台3個月！咘咘、BO妞「不運動」他花1hr黑臉講解
  3. 瘋狂追星險釀悲劇！女粉「直衝保母車」被撞倒　保全無奈：太瘋狂了
  4. T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多
  5. 《飛越比佛利》男星路上被捕！　轉行高中老師「遭控性虐待學生」
  6. 八點檔男星穩交10年遇「最強追求者」遭轟渣男　意外解鎖新技能！
  7. 金鐘視帝清明節掃墓親眼見到祖先　從小通靈「神選乩身」過程曝光
  8. 全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉
  9. 秦昊遭瞎傳搭上陳妍希！　伊能靜見「各過各的」霸氣反駁謠言
  10. 金鐘男星跨界執導豎屏劇！男主角「獻2第一次」看苗可麗惡補台語

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366