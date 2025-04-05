《難哄》宣布拍電影版！「白敬亭、章若楠不回歸」過往表態被挖

記者劉宛欣／綜合報導

白敬亭、章若楠主演的人氣劇《難哄》，創下超過15億播放量的驚人成績。近日，製片方在內容創享會上宣布《難哄》將與姊妹篇《偷偷藏不住》共同製作電影版。但，電影版將不採用原班人馬，而是透過選角尋找新演員。消息一出，立刻引發粉絲熱烈討論，許多觀眾直呼可惜。白敬亭與章若楠飾演的「桑延」與「溫以凡」已深植人心，想必未來接演的演員將承受不小壓力。

▲《難哄》將開拍電影版。（圖／翻攝自官方微博）

事實上，白敬亭早前受訪時曾表示，由於年紀漸長，已不適合出演校園劇角色，尤其是《難哄》中「桑延」的學生時期，似乎早為他無法回歸電影版埋下伏筆。此外，製片方也考慮到原班人馬的聲勢水漲船高，擔憂角色被外界定型，因此選擇全球選角，以便發掘新星並開拓更多可能性。雖然粉絲對此決定感到惋惜，但也有不少網友開始點名心目中適合出演的新人選。

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▲白敬亭、章若楠透過《難哄》受到許多喜愛。（圖／翻攝自官方微博）

除了選角問題，《難哄》電影版的改編方向也成為書迷與劇迷關注的焦點。相較於電視劇的長篇幅，電影版的時間有限，如何在短短幾小時內深刻描繪主角的內心世界，成為一大挑戰。尤其是《難哄》桑延、溫以凡的情感糾葛、成長曲線，在電視劇中以細膩的方式呈現，如何在電影中保留這份深度並吸引觀眾，將是電影版成功與否的關鍵。