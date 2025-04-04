ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

LE SSERAFIM首次世巡「7月台北開唱」！　售票日程全出爐

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團LE SSERAFIM宣布將於 2025 年 7 月 19 日來台舉辦首次世界巡演《EASY CRAZY HOT》台北場，演出地點選在國立體育大學綜合體育館（林口體育館），消息一出讓眾多粉絲「FEARNOT」興奮不已。

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM台北場將於2025年7月19日舉行。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

LE SSERAFIM出道以來首度展開世界巡演《EASY CRAZY HOT》，將於 2025 年 4 月從仁川起跑，台灣則是其中一站，讓台灣粉絲有機會親眼見證她們熱力四射的舞台。根據官方公告，粉絲俱樂部會員預購登記期間自 2025 年 4 月 4 日上午 9 點起至 4 月 11 日下午 3 點 59 分止，會員專屬預購時間則為 5 月 17 日中午 12 點至晚間 9 點 59 分。全面開賣則將於 5 月 18 日中午 12 點正式展開，售票平台為「拓元售票系統」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM台北場售票時程。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

LE SSERAFIM自2022年出道以來憑藉〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉、〈EASY〉等熱門作品迅速在全球累積人氣，成員包括金采源、許允真、洪恩採、宮脇咲良與中村一葉，皆具備強勁舞台實力與多國魅力。她們不僅在音樂排行榜上屢創佳績，更是時尚與品牌界寵兒，2023年全員成為路易威登品牌大使。

此次巡演主題「EASY CRAZY HOT」與她們的最新作品呼應，預計將帶來全新舞台設計與精彩表演，勢必成為 2025 夏天最令人期待的K-POP盛事之一。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

推薦閱讀

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

小S動怒駁斥「大S珠寶疑被拍賣」！　悲吐近況：對我如同天崩地裂

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

LE SSERAFIM

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」
  2. 小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月
  3. FEniX出道2年「首登TICC開唱」　門票最低880元…暖心原因曝光
  4. 快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜
  5. 虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭
  6. 羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！　夏威夷緊牽手散步…母子對話網泛淚
  7. LE SSERAFIM首次世巡「7月台北開唱」！　售票日程全出爐
  8. 《苦盡》金宣虎「腿軟求婚」是即興演出！　IU讚嘆太會演：劇本裡沒有
  9. 快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節
  10. 柯震東限動悲喊：兩個月送走兩個親人！2愛犬相繼離世…相伴11年

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366