LE SSERAFIM首次世巡「7月台北開唱」！　售票日程全出爐

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團LE SSERAFIM宣布將於 2025 年 7 月 19 日來台舉辦首次世界巡演《EASY CRAZY HOT》台北場，演出地點選在國立體育大學綜合體育館（林口體育館），消息一出讓眾多粉絲「FEARNOT」興奮不已。

▲LE SSERAFIM台北場將於2025年7月19日舉行。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）



LE SSERAFIM出道以來首度展開世界巡演《EASY CRAZY HOT》，將於 2025 年 4 月從仁川起跑，台灣則是其中一站，讓台灣粉絲有機會親眼見證她們熱力四射的舞台。根據官方公告，粉絲俱樂部會員預購登記期間自 2025 年 4 月 4 日上午 9 點起至 4 月 11 日下午 3 點 59 分止，會員專屬預購時間則為 5 月 17 日中午 12 點至晚間 9 點 59 分。全面開賣則將於 5 月 18 日中午 12 點正式展開，售票平台為「拓元售票系統」。

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▲LE SSERAFIM台北場售票時程。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）



LE SSERAFIM自2022年出道以來憑藉〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉、〈EASY〉等熱門作品迅速在全球累積人氣，成員包括金采源、許允真、洪恩採、宮脇咲良與中村一葉，皆具備強勁舞台實力與多國魅力。她們不僅在音樂排行榜上屢創佳績，更是時尚與品牌界寵兒，2023年全員成為路易威登品牌大使。

此次巡演主題「EASY CRAZY HOT」與她們的最新作品呼應，預計將帶來全新舞台設計與精彩表演，勢必成為 2025 夏天最令人期待的K-POP盛事之一。