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北流栽培新人樂團　才成軍半年就獲獎！

記者蔡琛儀／台北報導

台北流行音樂中心2025年「Open Lab人才培育計畫」自1日起開放報名，過去這個計畫發掘了許多新秀，像是去年參與計畫，成軍僅半年的樂團「紙鳶」，在2024年底獲「StreetVoice Awards 第二屆街聲年度音樂趨勢大獎」2024年度十大新音樂，成為潛力新星。

▲▼樂團紙鳶。（圖／北流提供）

▲樂團紙鳶。（圖／北流提供）

紙鳶分享：「我們其實在知道Open Lab後只花了一週寫企劃書，當時沒想到可以入選走到現在。」笑說回想起來還是感到不可思議，但透露在「Open Lab」學習許多，尤其是如何與各專業人員溝通：「要怎麼呈現腦中舞台理想的聲音，又或是要怎麼辦活動、怎麼賣票，各種行政作業到舞台上的技術，都從『Open Lab』學習很多。」

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他們也提到第一次站上「Open Lab」的專場舞台時，對北流場地乾淨的音場表現感到印象深刻，還分享在樂團還沒那麼成熟時，於演出前發生的糗事：「還記得有一次到某個小場館表演，原本以為那邊沒有提供耳機監聽，所以沒有戴耳機，但到現場才發現場地是有提供的，所以當天演出大家都覺得卡卡的，一直有心神不寧少了什麼的感覺，好在最後還是順利完成了。」透露過去個別在街頭演出時，面對器材的突發狀況會比較慌張，隨著經歷的增加，他們也變得越來越抗壓。

紙鳶也聊到成團至今雖看似順遂，實則挑戰不斷，「原本覺得要花1、2年達成現在的目標，沒想到超速了，不管同行、觀眾，我們其實都有感受到大家對我們的放大檢視。」他們自覺無論實力、經歷都還有待加強，也希望未來讓樂團的秀能更好看，新作品穩定推出，持續往越來越大的舞台邁進。

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