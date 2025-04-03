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「NewJeans沒閔熙珍不行？」　ADOR拿香港公演打臉…法官也困惑

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans（NJZ）和所屬公司ADOR之間圍繞閔熙珍展開的合約糾紛，首爾中央地方法院民事合議第41部（庭長法官：鄭會日）4月3日上午針對ADOR對NewJeans成員提起的「專屬合約效力確認訴訟」（本案訴訟）進行首次辯論。

▲▼NEWJEANS NJZ。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans和ADOR正在進行合約訴訟。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

綜合韓媒報導，與先前假處分審理不同，NewJeans成員當日未現身，由法律代理人出面應對，強調「信賴關係已破裂」。律師表示：「無法信任高層已經全部更換的ADOR。這不僅是因為閔熙珍前代表的缺席，更重要的是，關於替代方案，從未有過任何溝通。基本的信賴關係已經瓦解，無法再繼續合作。」對於和解或調解的可能性，NewJeans方面也斷然表示：「現在根本不是可以考慮這種事情的狀況。」

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對此，ADOR方面反駁：「說沒有閔前代表就無法存在NewJeans，這說法根本站不住腳。ADOR是業界第一大娛樂集團HYBE旗下子公司，怎麼可能找不到其他製作人來支援NewJeans？當初閔前代表也曾被提議續任董事與擔任製作人，但她堅持非代表職不做，才選擇自行離開，並非遭到排擠。NewJeans最近也在沒有閔前代表協助的情況下順利完成香港演出，這就足以證明『只能靠閔熙珍』的說法站不住腳。公司多次試圖溝通，但對方片面宣布解約，完全關閉對話窗口，公司也無能為力。」

聽完雙方說法後，法院也表現出難以釐清的困惑，表示：「我們過去處理過的案件，大多是藝人從未拿過一次結算金，也沒有紅起來，才會提出解約。這次的情況似乎不是那種等級的信賴關係破裂，而是『沒有閔熙珍就不會有NewJeans』這種層面，難道是我理解錯了嗎？」法院補充：「一般的信賴破裂案件，都是公司不給工作、不發展，藝人才不得不另謀生計，但這次的情況非常特殊，關於信賴關係該如何認定，我們會再仔細思考。」同時宣布下次開庭時間為6月5日上午11點10分（台灣時間為上午10點10分）。

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