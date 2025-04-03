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才動完正顎手術…關韶文34歲憂「陷入1危機」　正向趕走負能量

記者蔡琛儀／台北報導

知名YouTuber兼暢銷作家的關韶文（關關）剛過34歲生日，他透露自己開始擔心會有落髮危機，因此動念去植髮，去年才動過正顎手術的他，為了將排列咬合調整到更好，又重新開始戴牙套，雖然這兩件事聽起來不難，但還是影響他心情，一度心情低落，他轉念用新歌勉勵自己，也鼓勵大家：「不論有什麼不快樂的事情，我們就哈哈大笑，用力趕走那些負能量吧！」

▲▼關韶文〈踹踹負能量〉 。（圖／關韶文經紀人提供）

▲關韶文和《負能量週記》班底合唱主題曲〈踹踹負能量〉 。（圖／關韶文經紀人提供）

他在在生日這天宣布推出全新單曲〈踹踹負能量〉，這首歌是由他、丘曄率領班底「賴珮如、張以諾、美寶」主持的Podcast《負能量週記》主題曲，該Podcast從2021年起每週一早晨開播至今，為了打造節目主題曲，關關還特別邀請到知名製作人廖晉儀，特別量身打造主題曲。

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去年他在推出新書《再痛也要勇敢成全自己》時，就曾透露接下來的計劃，是想幫自己長期經營主持的Podcast節目《負能量週記》做一首主題曲，籌畫已久的他，當時礙於資金短缺而沒有實現，且一度抱持著做不到就算了的心態，直到有天心血來潮在私人臉書發問：「如果想做Podcast節目主題曲，有人可以介紹我厲害的老師嗎？」沒想到讓他因緣際會認識現在的製作人他也在新的一年積極努力工作，自掏腰包展開圓夢新計劃。

▲▼關韶文〈踹踹負能量〉 。（圖／關韶文經紀人提供）

▲五人錄製過程超歡樂。（圖／關韶文經紀人提供）

過去廖晉儀曾經為多位藝人、KOL製作歌曲，但這次面對音色和聲線都大有特色的五人是一大挑戰，尤其除了關韶文及賴珮如外，丘曄、張以諾、美寶都是第一次進錄音室，都直呼根本是「震撼教育」。被問到錄音時遇到最大的阻礙，丘曄開玩笑說：「關韶文就是最大的阻礙！」原來第一位先進去錄音室的關關難免緊張，不忘一直交代製作人錄音事項，甚至事前還寄給廖晉儀過去配唱的影片，幸好五人透過製作人的情境引導順利完成，製作人還大讚：「沒想過你們這麼會唱，是唱跳團體吧？」

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