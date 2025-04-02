2025白沙屯媽祖進香詐騙橫行　李愛綺等藝人遭牽連

記者葉文正／台北報導

一年一度的白沙屯媽祖進香活動即將於2025年5月1日展開，今年報名人數突破20萬人，再創歷史新高，「粉紅超跑」的魅力席捲全台。然而，隨著信仰熱潮高漲，不法分子也趁勢而動，利用假廣告、假網站行騙，讓許多信眾、特別是年長者，成為詐騙集團的目標。針對此現象，官方已經報警立案，也呼籲消費者一定要認明購買來源，切勿相信不明賣場的廣告資訊。

▲廖錦德（左）和林衣倩拍片宣導反詐。（圖／富御琉金提供）



近期，詐騙集團盯上今年最受矚目的「白沙屯媽祖黃金符令手鍊」，這款由富御琉金以999.9純金打造、獲得白沙屯拱天宮正式授權的手鍊，在市場上引發搶購。然而，不法分子卻架設假網站，以僅25元人民幣的劣質仿冒品混淆視聽，甚至投放大量廣告，誘導民眾上當，導致許多消費者受害。

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▲許多合作藝人、網紅被盜用影片跟照片，甚至打上詐騙集團的網址混淆視聽。（圖／富御琉金提供）

詐騙問題日益嚴重，不僅正版廠商苦不堪言，連幫忙宣傳此產品的藝人李愛綺、李飛、丁力騏、許聖梅和彭靜尹等眾星們都深受其害，頻頻遭受質疑，甚至有網友誤認明星就是詐騙集團成員，令人哭笑不得。

▲李愛綺也受害。（圖／富御琉金提供）

為了制止詐騙橫行，廠商特別邀請藝人廖錦德、林衣倩拍攝「反詐騙宣導影片」，提醒民眾提高警覺，注意貨到付款詐騙陷阱。然而，影片上架僅兩天，竟遭詐騙集團盜用並偽裝成正版影片，讓不明真相的消費者更加混亂，可見詐騙手法之猖獗。

為了制止詐騙橫行，廠商特別邀請藝人廖錦德、林衣倩拍攝「反詐騙宣導影片」，提醒民眾提高警覺，注意貨到付款詐騙陷阱。然而，影片上架僅兩天，竟遭詐騙集團盜用並偽裝成正版影片，讓不明真相的消費者更加混亂，可見詐騙手法之猖獗。