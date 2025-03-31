台劇《師大公園》要來了！卡司超狂「陳零九練肌」一打十肉搏

記者黃庠棻／台北報導

備受矚目，讓影迷期盼已久的台灣影集《師大公園地下社會》即將上線。該片除了榮登2025期待度最高的待播影集之一外，豆瓣電影上也是滿滿的留言敲碗播出，各地影迷都非常期待影集的正式上架。今（31）日製作方「阿榮影業」搶先推出《師大公園地下社會》前導預告，正式宣告影集將於2025播出。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

影集《師大公園地下社會》改編自作家林峰毅著作之同名暢銷小說，講述一群熱血年輕人捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之際，體認出「成長是殘酷的，而青春是不可逆的」，即便夢想是那麼微不足道，也應該勇敢放手一博。

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▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

影集由高顏質「地社三帥」李玉璽、陳零九、吳思賢領銜主演，三個人戲裡戲外都有好默契。前導預告由主演處女作的陳零九沉重獨白「我覺得公園要出事了！」拉開序曲，接著一連串的街頭衝突，陳零九練出一身肌肉以一擋十的畫面讓人看了血脈賁張。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

而李玉璽則扮演街頭秩序的仲裁者，不出拳，只出嘴巴，角色相當討喜可愛；吳思賢（小樂）則為戲染了一頭金髮，穿梭在每個角色之間耍壞，他開玩笑說「其實很開心這次能挑戰『反派』的角色，而且我在戲裡很乖也很少打架，我都是拿槍解決！」總製作人林添貴也期待影集能像日本「池袋西口公園」一樣火紅，讓「地社3帥」風靡全亞洲。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

「地社三美」由姚愛寗、郭書瑤、連俞涵組成。姚愛寗在《師大公園地下社會》扮演樂團女主唱，角色率性、做自己，預告裡姚愛寗正在舞台上自在地演出，北上追逐音樂夢想的她也主動追愛，大方索吻李玉璽，讓影迷們更加期待故事的發展。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

劇中，郭書瑤則是化身「最悍女打仔」，為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表，耍狠放話「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？」原來她一直都對武術演出很有高度興趣，為了角色做足了功課，拍攝前拼命三郎式的武術訓練，自我要求的程度令劇組敬佩不已。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

拍攝時期剛拍完《茶金》的連俞涵則詮譯「末日書店」老闆娘，顛覆她原本的文青形象，是一個潑辣、韌性很強的女性，她也開玩笑說「真的很期待可以演出『現代』的角色！」她也透露原本就很喜歡原著，沒想到有機會可以參與影像化的作品，她將在劇中飾演李玉璽的姊姊，兩個人會有大量對手戲，精彩可期。

▲《師大公園地下社會》集結李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵主演。（圖／阿榮影業提供）

影集《師大公園地下社會》由阿榮影業製作，獲得文策院「內容開發專案計劃-前期開發支持」，擁有幕前幕後集結堅強金獎陣容，新導演林正忠曾以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘獎戲劇類節目攝影獎，攝影指導陳志軒曾以《狂徒》獲得金馬獎最佳攝影獎，美術指導林仲賢參與的《麻醉風暴2》則榮獲金鐘獎美術設計獎。

造型指導李若熏則以《夢遊樂園》入圍2022台北電影節最佳造型設計，並找來曾以《如果‧愛》、《投名狀》獲得香港金像獎最佳剪接的剪輯大師李棟全操刀剪輯，透過金獎大師與團隊攜手打造，全影集採HDR 高規格影像拍攝，畫面精緻，劇中呈現的動作、美學令人期待，影集《師大公園地下社會》2025將正式與大家見面，敬請期待。