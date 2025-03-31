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結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差

娛樂報報／結婚16年仍像熱戀　馬念先甜牽老婆成最萌身高差

▲本刊讀者巧遇馬念先與老婆在百貨公司逛街。（圖／讀者提供／CTWANT）

圖文／CTWANT

52歲的馬念先與初戀女友Lulu交往多年，於2009年結婚，成為夫妻16年感情依然很好，時報周刊CTWANT讀者日前就在台北市信義區的百貨公司巧遇馬念先與老婆，兩人手牽著手，有說有笑的模樣宛如熱戀中的情侶，畫面相當甜蜜。

娛樂報報／結婚16年仍像熱戀　馬念先甜牽老婆成最萌身高差

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▲馬念先與老婆甜蜜牽手。（圖／讀者提供／CTWANT）

3月7日星期五晚上，本刊讀者在百貨公司一眼就看到身高187公分，頂著招牌爆炸頭及戴著圓眼鏡的馬念先，牽著身材嬌小的老婆，兩人形成最萌身高差。夫妻倆的穿著都非常休閒，手牽著手似乎在討論要往哪個方向走，說話時馬念先看著老婆露出笑容，即便結婚多年，但「夫妻約會」時仍狂冒粉紅泡泡，最後他們決定搭乘手扶梯上樓。

娛樂報報／結婚16年仍像熱戀　馬念先甜牽老婆成最萌身高差

▲熱愛戶外運動的馬念先常跟老婆一起爬山。（圖／翻攝自馬念先IG／CTWANT）

馬念先與老婆都是愛狗人士，老婆開了一間寵物選品店，家中的毛孩「馬露」則是狗醫師，會到養老院、小學出任務療癒大家，兩人與「狗兒子」的生活相當幸福。馬念先與老婆沒有生孩子的打算，熱愛戶外運動的他們時常一起爬山，接受大自然的洗禮之外還能享受兩人世界。

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