茄子蛋阿斌首部台劇角色悲情！　超狂卡司「白色恐怖影集」要播了

記者黃庠棻／台北報導

客家電視台最新重磅劇集《星空下的黑潮島嶼》今（30）日正式首播，該劇聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為當地的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。本週播出的兩集中，觀眾將能看到吳念軒與黃奇斌在劇中深刻的情誼互動，以及扣人心弦的手術戲。

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

劇中，黃奇斌與吳念軒有著深刻的情感交流，他說道「學文（角色名）在雕刻神像的家庭中長大，透過雕刻讓自己感到舒適，這點與我在音樂創作時的狀態很相似。」黃奇斌更透露「學文壓抑但又能與身邊的人產生共鳴的個性，也讓我感同身受。」談及印象深刻的場景，他特別提到「有一幕是我跟吳念軒在新生宿舍裡望著月光，當下真的覺得已經被關在這裡太久了，很想一起離開這個地方。」

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▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

除了真摯動人的友情外，在預告中可看到兩場高張力的手術戲，也是令人屏息期待，夏騰宏分享「印象很深的是取子彈的手術戲，因為這場戲在技術層面上極具挑戰，因為光源不足，導致手術操作變得困難。由於是近距離拍攝，動作必須極為精確，更因場景的關係，拍攝器材簡單，我們只能小心翼翼地進行，這場戲足足拍了六個小時。」

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

黃河回憶起這場戲時也說「在拍攝夏騰宏畫面時，特殊道具的血漿不小心噴到他的臉上，醫生當下就喊說『對！就是這樣，有夠像的，真的動脈破掉就是會把血噴得到處都是。』」

最後黃河也說「希望在前面的集數就能夠呈現出醫生們各自的專業與個性，同時還要在日語跟客語之間交換，以及塑造出當時緊張的氣氛，其實是很困難且刺激的，剛好與角色當下的情緒氛圍相近，達到天時地利人和的拍攝情況，而且有醫生顧問與導演在旁邊確認每一個細節符合需求達到標準，讓我在拍攝時很安心。」

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

另外剖腹產的場景，夏騰宏補充道「我們花了大量時間練習醫療器材的使用，包括拿刀的角度與切割手勢，力求真實感。此外，劇組準備了大量血漿與道具，使得整個畫面極為逼真，甚至讓我一度懷疑自己是真的在接生，而不是在拍戲！」

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

蔡亘晏也分享了當下拍攝感受，她笑稱「當我躺在手術台上，黃河與夏騰宏戴著白色口罩，居高臨下地看著我，當下真的覺得自己像待宰的羔羊！當我大聲喊叫時，他們仍然冷靜地扮演著各自的角色，感謝他們沒有嫌棄我的大嗓門。」她還回想拍攝當天「黃河還舉起相機拍照紀錄，如果照片洗出來，真的記錄到『蕭夫人』狼狽的模樣，我一定會收藏起來！」

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》是客家電視歷時三年耗資1.6億打造的旗艦劇集，集結了金獎團隊跟一流的演員陣容，由王牌製作人羅亦娌、湯昇榮、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望，絕對翻新觀眾視野。

▲《星空下的黑潮島嶼》在30日晚間開播。（圖／客家電視台提供）

該片3月30日起每周日晚間9點，每次播出2集，共9集，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，4月5日起每週六在台視播出。