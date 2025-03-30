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愛奇藝2025年陸劇5片單「卡司超狂」　《難哄》白敬亭顛覆形象了！

▲愛奇藝2025年陸劇強檔片單。（圖／ETtoday製圖）

▲愛奇藝2025年陸劇強檔片單。（圖／ETtoday製圖）

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝國際版公開日後即將上線的精彩新作，豪華卡司陣容令人期待。「古裝男神」成毅繼2022年《蓮花樓》後，再度挑戰全新武俠題材，在《赴山海》中飾演熱愛武俠小說的現代人，意外進入系統世界，成為神州奇俠中的主角蕭秋水，開啟驚險刺激的冒險之旅。

▲成毅主演《赴山海》。（圖／翻攝自微博／赴山海）

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▲成毅主演《赴山海》。（圖／翻攝自微博／赴山海）

成毅還在《狐妖小紅娘王權篇》中化身斬妖除魔的王權富貴，與李一桐飾演的蜘蛛精「清瞳」上演一段跨越種族界限的動人愛戀；「國民哥哥」陳哲遠則攜手李沁主演古裝劇《一笑隨歌》，講述曾射中皇子的女射手在失憶後與皇子重逢，從仇敵關係演變為相知相惜的浪漫故事。

▲成毅、李一桐主演《狐妖小紅娘王權篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅、李一桐主演《狐妖小紅娘王權篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲成毅、李一桐主演《狐妖小紅娘王權篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲李沁、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲李沁、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲李沁、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而近期憑《難哄》再創演藝高峰的白敬亭，則將顛覆以往形象，在《正當防衛》中挑戰與前作截然不同的角色，與《狂飆》中的「大嫂」高葉、《三體》張魯一聯手主演，該劇以法律概念為切入點，剖析錯綜複雜的案件，展現法律與人性的較量。高葉飾演氣場強大的檢察官，白敬亭則詮釋身陷殺人疑雲的李沐風，雙強對決的戲碼備受關注，讓網友引頸期盼兩方正面交鋒的精彩對戲。

▲白敬亭、高葉、張魯一主演《正當防衛》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲白敬亭、高葉、張魯一主演《正當防衛》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲白敬亭、高葉、張魯一主演《正當防衛》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲白敬亭、高葉、張魯一主演《正當防衛》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

除了男神之外，女神陣容同樣耀眼，劉詩詩在《淮水竹亭》中飾演東方淮竹，自開拍以來便被網友大讚為「天選淮竹」，其溫婉動人的氣質與原作漫畫角色高度契合。該劇不僅有劉詩詩坐鎮，配角陣容更是華麗非凡，包括《樹下有片紅房子》翟瀟聞、《大夢歸離》侯明昊、《永夜星河》丁禹兮、《一念關山》陳宥維，《難哄》章若楠、《致我們單純的小美好》沈月、《九重紫》孟子義，還有人氣女團成員周潔瓊、吳宣儀等人加盟，集結高顏值與精湛演技，共同打造一場視覺與情感交織的絕美盛宴。

▲劉詩詩主演《淮水竹亭》。（圖／劉詩詩工作室）

▲劉詩詩主演《淮水竹亭》。（圖／劉詩詩工作室）

▲劉詩詩主演《淮水竹亭》。（圖／劉詩詩工作室）

此外，今年作品不斷的白鹿，繼年初的《白月梵星》，以及目前熱播的《北上》後，她還有一部備受期待的作品《衡門有狐-臨江仙》待播。在劇中，白鹿飾演四靈仙尊李青月，與曾舜晞飾演的大成尊者白九思上演一場糾葛深重的愛恨情仇。兩人在相愛相殺間歷經試煉，最終攜手化解誤會拯救蒼生，將為觀眾帶來一場蕩氣迴腸的仙俠愛情故事。

▲《衡門有狐-臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《衡門有狐-臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《衡門有狐-臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《衡門有狐-臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

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