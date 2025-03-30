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曹佑寧再披棒球制服！　曾跟「大谷翔平同台」親曝轉當演員過程

記者黃庠棻／台北報導

棒球選手出身的男星曹佑寧，曾入圍金馬和金鐘獎，以形象清新、允文允武的實力，獲選擔任有154年歷史的德國馬牌輪胎品牌大使，在得知受邀當下，曹佑寧興奮表示「很開心！」以愛車人身份表示「自己開車對於輪胎的部分很要求，覺得好的輪胎會讓駕駛人在開車時更輕鬆，而且更安全！」

▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

曹佑寧以健康、正面的形象，出任輪胎品牌大使，還出演了最新形象影片，畫面中他特別換上棒球服，拍攝拋接、打擊動作，並加碼操練戰繩的威武畫面，呈獻專業運動員醞釀的底氣，開拓屬於自己的演藝新道路的歷程，他說道「真正的自信，是挑戰自我的過程。」

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▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

事實上，曹佑寧近期演藝事業大爆發，手上共有三部作品將輪番推出，分別是戲劇《星空下的黑潮島嶼》、電影《刺心切骨》和《山忌 黃衣小飛俠》，是運動員轉換藝人跑道成績最亮眼的一位，走過十年歲月，對比他當年以球員身份獲選演出破億大片《KANO》，以新人之姿入圍「金馬51」最佳新演員，還奪下當屆台北電影節最佳男配角，一路走來，始終不忘初心，他欣慰自己當年的選擇相當值得，期許之後要更加努力。

▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

▲曹佑寧擔任輪胎品牌形象大使。（圖／德國馬牌輪胎提供）

從棒球場到大銀幕，被問及當初轉換跑道的契機，曹佑寧表示接演《KANO》時才高中畢業，同年更入選U18國手，當時剛好有試鏡機會，沒想到一試就中，在媽媽鼓勵下，也是對新鮮事物勇於嘗試，讓青春不要留白，而踏入影壇。

但其實在《KANO》上映後，曹佑寧一度回歸球員生活，在同年入選U21國家隊，和陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬成為隊友，一同出國征戰奪冠，甚至還跟大谷翔平同台對壘，回首過往，他表示自己很幸運「當初在棒球方面的規劃都已完成目標，歷經2年時間的思考，才決定轉換跑道。」也因為這份「自信」，讓他在瞬息萬變的演藝圈中，不斷挑戰自我。

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