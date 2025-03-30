可愛到融化！廣末涼子睽違20年訪台開唱　44歲凍齡美得不可思議

記者蔡琛儀／台北報導

日本「傳奇女神」廣末涼子擔任本屆大港開唱的「大港女神」，昨（29日）晚壓軸登上「女神龍」舞台，不僅是她久違的音樂舞台演出，也是她自2023年外遇後首度來台演出，更是睽違20年訪台，現場近2000人擠在舞台前搶看女神。44歲的她今走可愛風，一出場穿著紅色毛絨蓬蓬裙洋裝、裙上點綴深色蝴蝶結，凍齡模樣超甜美。

▲廣末涼子甜蜜出席大港開唱。（圖／出日音樂提供）

廣末涼子開場帶來招牌歌曲〈認真戀愛5秒前〉，不時跟著節奏搖擺、張開手臂，並開心用中文說：「台灣的大家，晚安！我是廣末涼子，真的超級期待，大家也要盡情享受喔。」接著又演唱輕快的〈好喜歡〉，唱完她難掩緊張單手放胸前，聽到有觀眾高喊日文「我愛你」，也讓女神瞬間綻放出如花的笑容。

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廣末涼子說，很久沒有以唱歌的方式演出，「我會努力的。」而後她表示想翻唱今井美樹的〈Blue Moon Blue〉，「我從小就喜歡她，從小學到國中一直到現在都是」，並隨著輕快節奏在台上蹦跳、跑來跑去與粉絲打招呼，接著又翻唱Judyand Mary的〈Cheese PIZZA〉和平井堅的〈POP STAR〉。

她用日文笑說：「時間過得好快，已經是最後一首了，好捨不得。」也感謝台灣的邀請，並祝福觀眾都能健康快樂，最後演唱1999年的作品〈明日へ〉（朝向明天），掀起全場回憶殺，唱完後她開心揮手用中文說「謝謝」，並深深一鞠躬；之後又重返舞台，與台下觀眾一起合影，聽到台下粉絲熱烈狂喊「安可」，她笑著送上大飛吻，才轉身謝幕，讓大港現場氣氛甜蜜無比。