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賈永婕罕動怒「開轟黃子佼」　批他犯重罪：你必須承認所有惡行

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼日前被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，甚至還持有2259部未成年者的性影像，遭判刑8個月，結果他在26日出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，消息曝光後再度掀起熱議，就連女星賈永婕今（28）日都發文喊話：「黃子佼你必需認罪。」

▲賈永婕回應使用簡體字、疑似來自中國的網友。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕在臉書轉發一篇文章，內容提到黃子佼看的影片是涉及35位未成年、非自願拍攝、非經同意外流的2259部影片。為此，她要求黃子佼針對非法下載影片，以及過去在演藝圈中對未成年少女所做的行為認罪，「你必需認罪，承認你所犯下的所有惡行，不只是這些非法影片下載的部分，還有當年利用演藝圈的光環對未成年少女做過的每一件事情，你是犯重罪！」

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▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕發文喊話黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛表達認同，並留言感謝賈永婕的勇敢發聲，「挺」、「沒錯」、「妳好勇敢」、「謝謝妳的發聲」、「無法理解、為什麼法律保護著、這樣的罪犯」、「真的不敢看完，怎麼會有這麼噁心的人，必須認罪、必須重罰。」

【賈永婕臉書全文】

黃子佼你必需認罪，承認你所犯下的所有惡行，不只是這些非法影片下載的部分，還有當年利用演藝圈的光環對未成年少女做過的每一件事情，你是犯重罪！

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