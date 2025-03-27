小優大嘴巴遭解約！　好友夏和熙認「斷聯半年」群組也直接廢了

記者黃庠棻／台北報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，事後更牽扯出各種黑歷史，她也為此噤聲至24日才發出道歉文。過去跟小優同是《大學生了沒》班底的夏和熙被問到此事也做出回應。

▲小優因大嘴巴事件遭到撻伐。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

夏和熙過去是小優的好友群之一，先前也曾為對方背排擠愛雅的黑鍋，今（27）日他新劇《對立而已》首映會被問及此事，他緩頰表示「希望觀眾們看看、笑笑就好，因為都是節目效果，被放大就不是娛樂了，希望博君一笑不要這麼嚴格。」

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▲夏和熙（右）出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

不僅如此，夏和熙也大方透露私下跟小優的關係，兩人以前都是《大學生了沒》班底，曾是同一家公司的夥伴，只不過後來重心發展不一樣，漸漸沒有了交集，私下共同朋友也變少，過去的共同群組早已沒在運作，說道「我老實講，最近真的都在忙戲劇宣傳，沒有特別聯絡。」坦言上一次聯絡已經是半年前的事情，風波發生後沒有特別與對方聯繫。

▲夏和熙過去跟小優感情非常好。（圖／翻攝自臉書）

被問到小優過去個性是否直來直往，夏和熙想了一會尷尬透露「她年輕的時候的確是有話直說，可是在這個圈子裡面不太適合這樣。」並隔空喊話「小優應該要沈澱一下，好好處理。」至於對方被吳宗憲解約，他則表示「憲哥真的是前輩，我也不方便多說什麼。」