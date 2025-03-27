ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小優大嘴巴遭解約！　好友夏和熙認「斷聯半年」群組也直接廢了

記者黃庠棻／台北報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，事後更牽扯出各種黑歷史，她也為此噤聲至24日才發出道歉文。過去跟小優同是《大學生了沒》班底的夏和熙被問到此事也做出回應。

▲▼小優再PO淚崩片「覺得要離開很難過」。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優因大嘴巴事件遭到撻伐。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

夏和熙過去是小優的好友群之一，先前也曾為對方背排擠愛雅的黑鍋，今（27）日他新劇《對立而已》首映會被問及此事，他緩頰表示「希望觀眾們看看、笑笑就好，因為都是節目效果，被放大就不是娛樂了，希望博君一笑不要這麼嚴格。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲幸卓輝、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

▲夏和熙（右）出席《對立而已》首映會。（圖／三立提供）

不僅如此，夏和熙也大方透露私下跟小優的關係，兩人以前都是《大學生了沒》班底，曾是同一家公司的夥伴，只不過後來重心發展不一樣，漸漸沒有了交集，私下共同朋友也變少，過去的共同群組早已沒在運作，說道「我老實講，最近真的都在忙戲劇宣傳，沒有特別聯絡。」坦言上一次聯絡已經是半年前的事情，風波發生後沒有特別與對方聯繫。

自由哥　夏和熙　小優。（圖／翻攝自夏和熙臉書）

▲夏和熙過去跟小優感情非常好。（圖／翻攝自臉書）

被問到小優過去個性是否直來直往，夏和熙想了一會尷尬透露「她年輕的時候的確是有話直說，可是在這個圈子裡面不太適合這樣。」並隔空喊話「小優應該要沈澱一下，好好處理。」至於對方被吳宗憲解約，他則表示「憲哥真的是前輩，我也不方便多說什麼。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

推薦閱讀

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏和熙, 小優

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR錫蘭「拒拍畢業祝福」遭公審！　怒嗆高中生意識過剩：沒人在乎
  2. 葛兆恩全家都是腐女！拍BL劇「認識5分鐘就接吻」對象是男團成員
  3. 四葉草連曬3近照甜喊：運氣爆棚！　昔唱紅〈好想你〉近況曝光
  4. NewJeans丟了仁川機場代言！「入境宣傳照將撤下」官方回應曝光
  5. 曾國城黃子佼風波未息 黃小柔「我們有社會責任，錯了就是錯了」
  6. 權恩妃「短髮新造型」激美！　高顏值駕馭花苞波波頭
  7. 夢多紅回家鄉！　跨足電影《辣妹刺客3》：在日本不能做壞事了
  8. 小優大嘴巴遭解約！　好友夏和熙認「斷聯半年」群組也直接廢了
  9. 「爾康」周杰曝拍《包青天》吃蟑螂饅頭　低成本片場內幕公開
  10. 玥熹露面談小優「瘋狂發抖」情緒失控　控對方反覆家暴世界不再有妳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366