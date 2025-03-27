FEniX出道2年多「終於等到大型演唱會」！　時間、地點曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX出道2年來，去年12月推出的第二張迷你專輯《赫茲》更是引發熱烈迴響，簽唱會吸引超過千名粉絲到場支持。如今，這五位大男孩即將迎來他們的首場大型售票演唱會「FEniX 2025 MBB Live Concert」，將於今年5月17日在台北國際會議中心舉行。

▲FEniX出道2年多終於等到首場大型演唱會。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

他們所屬華納音樂也宣布，FEniX將於4月推出全新單曲，為演唱會加碼助陣。此次演唱會的主題為「Mars Born Beyond (火星出生，未來持續超越)」，特別運用最新的AI技術製作了概念影片，影片中描繪了在火星上經歷災難後重生的男孩，最終由鳳凰帶領衝破天際而來到地球，象徵著FEniX的重生與超越。

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演唱會主題「MBB」源自《赫茲》專輯中的一首歌曲〈MY BABE〉，在這次則象徵「MARS BORN BEYOND」，即火星出生、未來持續超越。團員們回顧過去的競爭與挑戰，從失敗中堅持信念，最終浴火重生，成為現今的FEniX。團隊與團員們一致決定以「全紅色」為服裝概念，並選定金山的「神秘海岸」拍攝主視覺海報，重現火星場景。拍攝當天吸引了大量遊客圍觀拍照，社群媒體上提前引發熱烈討論。

▲FEniX決定以「全紅色」為服裝概念。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

團員們對即將到來的演唱會充滿期待。浦洋表示，團隊已多次開會討論舞台設計、視覺效果及服裝等細節，雖然興奮但也感到緊張，承隆則希望給粉絲帶來驚喜，準備了許多突破性的表演。為了迎接挑戰，團員們積極健身，峻廷表示他們嚴格控制飲食以呈現最佳狀態，但也強調健康優先，MAX則透露最近常去祈求平安，希望演唱會順利進行。演唱會門票將於4月7日下午一點開賣，詳洽寬宏。