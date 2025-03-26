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兩性作家揪「家暴最恐怖1舉動」　見趙駿亞毆打吳婉君：只分0次和N次

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君昨（25）日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人13日發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論，就連兩性專家欣西亞都透過臉書發文評論此事。

▲▼欣西亞。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

▲欣西亞發文談趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞以「為什麼家暴的人不會打一次就停手」為題在臉書發文，談論藝人趙駿亞被控毆打吳婉君的事件。她認為家暴行為無法僅止於一次，只分0次和N次，「一旦對方今天對你出手，無論事後再如何表現悔悟，下跪發誓他不會再動粗，事實上還是會繼續施暴。」

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欣西亞指出家暴的人之所以無法停手，是因為本身欠缺情緒控管，「當他遭受壓力、處於憤怒或挫折狀態，就會無法控制自己，然後陷入失手、出手、失守的惡性循環。」並表示家暴的循環模式依序為暴力發生、施暴者道歉或表現懊悔（蜜月期）、關係短暫改變直到再次施暴。

▲▼欣西亞。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

▲欣西亞發文談家暴。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞認為家暴最恐怖的是施暴者道歉，或是表現出懊悔的蜜月期，「不惜用任何方式補償，都在預告他下一次出手更嚴重的傷害。」並表示，直到其中一方被打到體無完膚，甚至有生命危險時，很可能就為時已晚。最後，欣西亞呼籲「家暴，無論是男對女，或女對男，都是很嚴重的行為！這裡很容易產生性別歧視，是社會大眾應該注意及小心的地方。」

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吳婉君, 趙駿亞, 欣西亞

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