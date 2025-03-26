阿緯集團年收破10億　還被老婆嫌棄「只知道小孩名字」

記者葉文正／台北報導

緯豆集團今年邁入創立十週年里程碑，創辦人暨董事總經理劉峻緯(阿緯)上週(3/20)舉辦集團春酒慰勞辛苦的員工們，現場邀請八三夭、邱勝翊(王子)與邱宇辰擔任演出嘉賓，阿緯更親自撮合JPM再次合體，重現經典現場。

▲緯豆集團春酒今年邀請到邱勝翊(王子)與邱宇辰同台登場，獻唱最新作品Candy，甚至JPM意外合體大合唱。（圖／緯豆集團）

目前集團旗下代理品牌包含港式點心專門店「點點心」與文青蝦仁飯館「忠青商行」之外，2024年首度推出全新自有湘菜品牌「炒湘湘」，為集團再添生力軍。繼2023年擠進年營收突破10億的餐飲集團之列，2024年在競爭激烈的餐飲市場穩健擴展，全台門市已達26間，營收成長更達10%的增幅，今年也將持續拓展新據點深化市場佈局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿緯(中)希望今年有更大突破。（圖／緯豆集團）

為感謝超過700位員工的努力與付出，緯豆集團在台北漢來大飯店舉辦《點點初心 閃耀前行》春酒盛會，邀請阿Ken擔任主持人，更有請天團八三夭、邱勝翊(王子)與邱宇辰輪番開唱，帶來一連串精彩演出！

▲緯豆集團春酒頒獎。（圖／緯豆集團）

身為集團創辦人的阿緯笑說：「這次整場春酒印象最深刻的就是我撮合了JPM合體演出，幫很多粉絲完成了他們的夢想，沒想到當天社群上討論超熱烈，但好像沒什麼人知道這場春酒是我辦的。不過看到大家這麼開心，我就覺得值了。」提到邀請八三夭的契機，他也說道：「八三夭是我太太的多年好友，我們全家都很喜歡他們的歌，公司員工也很期待他們的現場演出，所以這次終於邀請成，真的很開心。」

除了星光熠熠的表演，今年集團也特別打造「十年相伴 點點在心」黃金紀念獎牌，表彰陪伴公司一路走來的資深員工，感謝他們的忠誠與貢獻，現場氣氛感動又熱烈。從藝人轉型成為老闆角色，阿緯分享心態上差很多，以前是綜藝人，現在是爸爸、是老闆，講話和做事都變得比較穩重，也更全面去思考每件事的影響。提到家庭，阿緯也提到：「真的很感謝老婆撐著，常被她唸除了知道小孩名字，其他什麼都不知道，這也是我最想調整的地方。」

2025年將邁入第二季，阿緯分享今年最想達成的目標不外乎就是在事業上公司繼續穩定成長，也想讓員工在這裡留下很多值得回憶的時刻，他表示：「一起努力向前的感覺真的很棒！」更希望身邊的人都健康、平安，家庭快樂，就是最棒的事。此外，阿緯也透露最近正在籌備棒棒堂的復出演出：「心情其實很複雜又很興奮。距離上一次一起表演已經十幾年了，可能會有很多不完美的地方，但我們一定會帶來最有誠意、最有回憶的演出，謝謝大家一直以來的支持。」