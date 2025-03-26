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串流收視週榜／《協商的技術》3看點！不只李帝勳銀髮帥…飆戲3大咖

記者陳芊秀／綜合報導

改編自南韓人氣漫畫的動畫《我獨自升級》第2季將於29日完結，動畫這次人氣橫掃台灣串流，包含5家平台LINE TV、MyVideo、KKTV、HamiVideo與friDay影音都排行上位，成為最熱門作品。另外，熱播韓劇《協商的技術》描述談判專家透過併購、賣出挽救企業危機的故事，神秘懸疑節奏吸引不少台灣觀眾。《ETtoday星光雲》整理最新串流收視排行。

friDay影音／《臥底高中》霸榜4週

▲▼friDay影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《臥底高中》已經連續4週穩居friDay影音第一，顯示出校園喜劇加上懸疑臥底題材深受台灣觀眾喜愛。即將完結的《我獨自升級2》則在第5名，對於friDay影音向來韓劇、韓綜時常攻佔前5的現況來說，動畫顯得人氣相當高。

▲▼《臥底高中》連續4週平台收視第一。（圖／friDay影音提供）

▲《臥底高中》連續4週平台收視第一。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《協商的技術》3大看點

▲▼Hami Video影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／Hami Video提供）

《協商的技術》是JTBC的土日電視劇，由李帝勳主演，描述談判專家「白蛇」組成M&A 4人團隊，為陷入危機的集團進行賣出、併購等工作。本劇3大看點吸睛，包括男主角李帝勳以銀髮、戴眼鏡造型，詮釋洞察力強的談判專家，同時身懷家仇，第二看點是劇中實力派資深演員齊聚，從飾演會長的成東鎰，以及飾演財務長的張鉉誠、常務吳萬錫，讓冗長的會議充滿緊張氛圍；第三看點是加入外國演員飆戲，找來日本演員青木崇高、櫻庭奈奈美客串，加上李帝勳大秀英、日語台詞，助攻收視率達8%創新高。在台灣Hami Video排名從一開始第8名直衝冠軍，本週則居第2，與人氣動畫《我獨自升級》展開收視對決。

▲▼串流收視週榜（3/17-3/23）。（圖／翻攝自含網、X、微博）

▲《協商的技術》李帝勳染銀髮演出，劇中與成東鎰、張鉉誠、吳萬錫都有精彩對戲。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《Good Day》要停播1次

▲iQIYI收視週榜（3/17-3/23）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（3/17-3/23）。（圖／iQIYI提供）

由人氣演員主演的浪漫劇《愛你》成功奪下第一名，證明戀愛題材依舊擁有穩定粉絲基礎，搭配唯美畫面與青春氛圍，容易激起觀眾共鳴。該劇在社群也有高度討論度，展現出「戀愛＋顏值」組合的超強吸引力。韓星金秀賢風波持續延燒，影響到GD權志龍的新綜藝《Good Day》，儘管在海外串流收視相當好，節目仍宣布要停播一次。

KKTV／《119緊急呼叫》完結倒數

▲▼KKTV收視週榜（3/17-3/23）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（3/17-3/23）。（圖／KKTV提供）

日劇《119緊急呼叫》以緊急通報中心為故事舞台，描述指令員與求助來電的互動，每集光靠「講電話」上演緊張救援，加上大咖聲優客串，讓收視節節上升，第10集於日本播出時收視率達9%，再刷開播以來新高。該劇即將完結，在KKTV最新一週收視第3名。《我獨自升級2》則是KKTV、LINE TV兩平台霸榜冠軍，同時也被封為本季霸權動畫。

LINE TV／短劇《雨愛千金》

▲LINE TV影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV影音收視週榜（3/17-3/23）。（圖／LINE TV提供）

陸劇《雨愛千金》屬於微短劇，每集僅10分鐘，由人氣螢幕CP陳芳彤、代高政主演，同時也是兩人繼《千金丫環》、《盲心千金》後的三搭劇。該劇描述富家千金與落魄拳王的愛情，故事雖短但是集結浪漫灑狗血的橋段，兩人CP感仍風靡無數劇粉，LINE TV更衝第4名。

▲▼串流收視週榜（3/17-3/23）。（圖／翻攝自含網、X、微博）

▲微短劇《雨愛千金》在台灣也夯。（圖／翻攝自微博）

MyVideo／《台北追緝令》霸榜第一

▲▼MyVideo收視週榜（3/17-3/23）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（3/17-3/23）。（圖／MyVideo提供）

法國電影《台北追緝令》是由黃嘉智執導，導演與盧貝松共同編劇，由路克伊凡斯、桂綸鎂及姜成鎬主演，電影在台北取景並於2024年上映，在MyVideo已經連續兩週排行冠軍。《我獨自升級2》則排名第3，僅排在兩部電影之後，遙遙領先平台所有戲劇。

▲▼MyVideo收視週榜（3/17-3/23）。（圖／MyVideo提供）

▲《台北追緝令》霸榜2週。（圖／MyVideo提供）

▲▼串流收視週榜（3/17-3/23）。（圖／翻攝自含網、X、微博）

▲《我獨自升級2》即將完結，人氣橫掃台灣5平台。（圖／翻攝自X）

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