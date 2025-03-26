采子「大10歲影城小開男友催婚」！億萬身家起底　砸百萬幫她出新歌

圖文／鏡週刊

采子近期傳出新戀情，對象是影城小開周罕（Hank Chow），據了解，兩人交往不到半年，男方已有了將采子娶回家的念頭，只是采子始終無法忘情唱歌，男友於是出資百萬為她出新專輯。

采子於2020年參加節目《全明星運動會2》走紅，節目未播畢，就被爆出介入閨密荳荳的感情，曖昧同節目的成員何孟遠，並劈腿當時已交往一陣子的老闆邱鋒澤，采子因雙劈事件受到外界撻伐，更重創她的演藝事業，當時她哭著向大眾道歉，也暫退演藝圈，回高雄老家打工賣飯糰。

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▲采子曾暫退演藝圈，回高雄老家打工賣飯糰。（讀者提供）

淡出兩年 小開牽緊緊

隨著時間消逝，雙劈事件漸被淡忘，采子休息了2年後，前年開始慢慢復出演藝圈，還曾參加周星馳電影《女足》女主角海選，可惜最後仍遭到淘汰。工作上雖不盡如意，她的感情生活則相對精彩，日前被目擊十指緊扣新男友周罕（Hank Chow），兩人互動相當甜蜜。

▲采子宣告復出演藝圈，現身公益活動為流浪動物發聲。（浩瀚宇宙無限提供）

據了解，采子與Hank是透過朋友介紹相識，因聊得來而產生了情愫。畢業於美國波士頓大學管理商學院的Hank家世背景雄厚，他家族曾經營樂聲戲院，樂聲戲院早期在台北西門町叱吒風雲，全盛時期家族有很多家戲院，身家超過數十億元。

而Hank自己也創業有成，2011年創立了結合生活、運動和娛樂的生活品牌「征服」，2020年又成立了熟透國際有限公司，推出以天然原形食物萃取研發而成的「綠量 Greenergize」蔬果昔，采子更多次在社群上推薦該公司的產品，毫不避諱兩人之間的關係。

▲采子（左）與男友Hank（右）曾一起同框拍影片，兩人互動甜蜜。（翻攝自Hank IG）

還想再拚 結婚等一下

據雙方友人透露，Hank相當喜歡采子，也打算將她娶回家，畢竟自己前10年為了打拚事業，生活重心幾乎都在工作，今年36歲的他已到了適婚年齡，且身邊有8成朋友都相繼結婚，讓他也想穩定下來，有了想婚的念頭。

▲Hank創業有成，2011年創立了結合生活、運動、娛樂的生活品牌「征服」。（翻攝自Hank IG）

但小Hank 10歲的采子不甘於太快進入婚姻，她仍對演藝圈有憧憬，想再拚搏演藝事業，而且從哪裡跌倒就從哪裡站起，她不想讓自己有遺憾，因此積極創作音樂，而許久沒有演藝工作的她，仍需尋找金主投資，Hank得知女友想法，願意擔任女友最強後盾，不但出資百萬，讓采子製作新單曲，也計畫為她下廣告打歌。



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