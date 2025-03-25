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夢幻聯動！　木村拓哉新片「首度合體韓超大咖男神」

記者蔡琛儀／台北報導

由木村拓哉領銜主演，遠赴巴黎取景的話題電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》，即將在本週五於台灣盛大上映。本片不僅集結日劇原班人馬熱血回歸，監製更看上韓團「2PM」成員玉澤演的直率個性，認為他與片中的甜點師性格相符，因此邀他首度演出日本電影，也讓本片可謂日韓男神夢幻聯動。

▲▼《型男主廚三星夢：巴黎篇》玉澤演示愛木村拓哉。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《型男主廚三星夢：巴黎篇》玉澤演首度和木村拓哉合作。（圖／采昌國際多媒體提供）

對於能跟崇拜已久的木村拓哉共同演出，玉澤演直呼超級緊張，並分享：「我第一次見到木村先生時，與其說是要一起演戲的演員，倒不如說是『天啊！真人就在我面前！』」

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由於行程關係，他與木村是直到開拍才初次見面，他也分享當時的情況：「木村前輩只簡單說了請多指教，就立刻開拍，所以讓我有點緊張。實際開拍後，他還會對我的台詞提出建議，例如：『這句話換成這句會更適合吧？』或是『試著說一次，如果感覺更自然的話就換掉吧。』」因為不太熟悉而不知道該如何相處的反應，也讓玉澤演笑道：「這就是傳說中的傲嬌嗎？」

▲▼《型男主廚三星夢：巴黎篇》玉澤演示愛木村拓哉。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲玉澤演在片中大秀流利韓文、日文與法文。（圖／采昌國際多媒體提供）

玉澤演這回還在片中大秀流利韓文、日文與法文，其中他進步神速的日語能力，更是讓木村拓哉超驚豔：「剛開拍的前五天，玉澤演的斜後方一直站著一位口譯幫他溝通，但直到第六天，那位口譯突然不見了，讓我當時心想『這樣沒問題嗎？』結果沒想到，玉澤演主動走近我們，開始直接用日語交流，讓我們大吃一驚！」他也大讚玉澤演：「這並非背下來的感覺，而是完全自然地在對談，真是太厲害了！」

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