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辣妻懷第三胎「大女兒最後一個知道」　楊祐寧現身親揭無奈原因！

記者黃庠棻／台北報導

男星楊祐寧與妻子Melinda（阿梅）結婚5年，育有兩名可愛女兒，家庭生活幸福美滿，時常會在社群網站上分享生活。23日夫妻倆再度迎來喜訊，開心宣布即將迎接第三個孩子，今（25）日他出席公益活動，呼籲大眾重視罕病兒童，這也是他升格三寶爸後首度露面。

▲▼ 「喜願協會」Make a Wish公益記者會-楊祐寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊祐寧出席「喜願協會」Make a Wish公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

楊祐寧談起將與老婆迎來第三胎，透露夫妻倆原本預計2025下半年會計畫第三胎，沒想到寶寶提早到來，小倆口都相當驚喜，對於小孩的性別，他表示有特地叫醫生不要講，坦言「我們兩個都想要孩子生出來再知道」，笑說產檢的時候會迴避一下，避免提早知道小孩的性別，也強調產檢的重點是確保太太跟寶寶的健康。

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▲▼ 「喜願協會」Make a Wish公益記者會-楊祐寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊祐寧出席「喜願協會」Make a Wish公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，楊祐寧還提到家庭成員最後一個知道三寶到來的人竟然是大女兒，原來是大女兒個性相當外放，只要對方一得知某事，隔天全校同學、老師都會知道，在夫妻倆準備發貼文前才想起還沒通知大女兒，剛好老婆在香港工作，而大女兒則是跟著奶奶到宜蘭玩。

▲▼恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　摸肚照報喜。（圖／翻攝自楊祐寧IG）

▲楊祐寧與老婆迎來第三胎。（圖／翻攝自楊祐寧IG）

於是，楊祐寧一家便開啟三方視訊，沒想到才一打開，大女兒馬上開心說道「我知道你們有Baby了」，可愛的反應讓全場都忍不住露出笑容。而楊祐寧也分享老婆懷孕的狀況，在得知迎來三寶前夫妻倆還前往日本滑雪，得知懷上第三胎後，小倆口也照常再度飛往日本滑雪，只是有多注意身體狀況，透露愛妻孕期沒有太大不適。

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