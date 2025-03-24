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遭指害樂樂法利被拒入境　《百靈果》怒斥台派KOL：潑髒水搞內鬥賺流量

記者劉宛欣／綜合報導

美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）日前申請到移民署就業金卡，準備飛抵台灣長期發展，卻在出境時被告知無法進入台灣，台北市勞動局對此回應，有民眾檢舉多名外國人未申請工作許可卻參加電視台政論節目。Podcast頻道《百靈果News》遭指是害樂樂法利無法入台的原因，對此，他們也透過官方社群反駁指控。

▲百靈果不滿遭抹黑。（圖／翻攝自百靈果、樂樂法利IG）

▲樂樂法利遭檢舉導致無法入台。（圖／翻攝自樂樂法利IG）

百靈果與樂樂法利一同錄過多次節目，面對此次風波，他們也透過官方社群發文，透露得知對方無法來台後，已經打電話關心狀況，怎料卻突然看到網紅徐閉以及自稱台派的KOL「潑髒水」，指控是百靈果害樂樂法利無法入境。文中無奈指出「這個抹黑非常奇怪。我們跟樂樂錄音好多次，兩次美國一次台灣，但沒有一次有金錢往來。」

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百靈果回嗆抹黑他們的粉專：「我懷疑這些網路上抹黑別人卻不拿證據的KOL，只是想潑髒水搞內鬥賺流量，抹黑不求證，弄錯了也假裝沒這回事。」更喊話這些人「負起社會責任」，向他們致歉「不要活成你們討厭的樣子」。

▲百靈果不滿遭抹黑。（圖／翻攝自百靈果、樂樂法利IG）

▲百靈果不滿遭抹黑。（圖／翻攝自百靈果IG）

針對「樂樂法利」遭我國禁止入境一案，台北市勞動局23日上午表示，依《就業服務法》第43條，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作；同法第68條規定略以違反第43條規定之外國人，應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。

台北市勞動局指出，當時勞動力重建運用處接獲民眾檢舉，多位未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，經該處查證屬實，即移送勞動局依法裁處，但因裁處對象已不在境內，故勞動局移請移民署依法辦理。

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樂樂法利, 百靈果

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