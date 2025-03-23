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直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯

記者吳睿慈／桃園報導

南韓團體BLACKPINK成員Jisoo於23日在桃園會展中心舉辦巡演台北站，她與歌迷度過歡樂時光，帶來歌曲〈earthquake〉、〈Your Love〉、〈TEARS〉等，甚至在安可時，突然現身台下，眾多保鑣站在身邊，但現場9500名觀眾暴動圍上去，最終繞場的計畫作罷，她返回舞台上表示「剛剛有稍微試圖要往後走，但工作人員說太危險了，擔心BLINK會被壓到」，語氣充滿遺憾，為此還加碼一首歌〈earthquake〉，補償台灣粉絲。

▲▼直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群暴動包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯。（圖／讀者提供）

▲Jisoo突現身台下引起暴動。（圖／讀者提供）

Jisoo在結束歌曲〈Flower〉後下台，安可時重返現場，驚喜現身在觀眾席，然而，她突然出現在台下，馬上引起現場9500名觀眾暴動圍上去，所有人脫離座位往前擠，她身邊雖有保鑣，但仍難往前行，最後作罷繞場計畫，她只能重回舞台上。

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▲▼直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群暴動包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯。（圖／讀者提供）

▲Jisoo現身台下，粉絲全往前衝。（圖／讀者提供）

Jisoo語氣充滿愧疚表示：「嘗試了一下要走走看，但工作人員說太危險了，擔心BLINK會被壓到，所以今天在舞台上做安可。」她很遺憾沒辦法走到後方觀眾席，「今天沒辦法走到後面覺得很可惜，因為安全考量，沒辦法去後面，我覺得很可惜」。

▲▼直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群暴動包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯。（圖／讀者提供）

▲▼Jisoo最後決定加碼再唱一首。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群暴動包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯。（圖／讀者提供）

聽到台下滿滿哀嚎聲，Jisoo最終決定「再唱一首」，她霸氣喊著「因為是我的個人solo專場，我可以隨心所欲！」於是加碼〈earthquake〉，期間還丟出簽名球，相當寵粉。

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