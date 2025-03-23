熊熊讚「林予晞有孫藝珍即視感」　見她講話被圈粉：有腦袋又有愛

記者王靖淳／綜合報導

女星林予晞去年公開譴責藝人黃子佼購買未成年性影像的行為，昨（22）日出席活動時表示仍對黃子佼的判決書內容感到生氣，且不後悔自己的發言，受訪畫面曝光後掀起討論，就連女星熊熊（卓毓彤）都在Threads發文分享對此事看法，同時也大讚林予晞不但有愛且講話有智慧，「一直讓我有孫藝珍的即視感！」

▲林予晞（圖右）否認遭《我們與惡的距離2》換角。（圖／翻攝自Instagram、記者林敬旻攝）

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熊熊透露，在看了林予晞的受訪畫面後，稱讚對方不只外型漂亮，講話更是具有智慧，甚至表示自己在看了訪談後，忍不住聯想到南韓女星孫藝珍，「看新聞訪談覺得林予晞好美，講話好有智慧，一直讓我有孫藝珍的即視感！結果一查她竟然也是水瓶座。」

熊熊表示，她發現林予晞和女兒一樣，同為水瓶座，她認為水瓶座的人不但聰明，而且擅於表達，這讓她對水瓶座有更深的好感。她透露，她周遭的水瓶座女性朋友無一例外，「水瓶座的腦袋跟談吐真的好吸引我，我身邊的水瓶女也都是智慧與外貌兼具。」並表示，有顏值、有腦袋又有愛的女生真的很吸引她。

▲熊熊發文稱讚林予晞。（圖／翻攝自Threads／beargenie）

事實上，林予晞昨（22）日出席活動表示，「我一年前這麼說，一年後還是這麼說，謝謝大家願意這樣支持一個善的舉動，這是不假思索的善意，大家需要的是這個善意。」同時也否認遭到《我們與惡的距離2》換角，「第二季的世界觀是很早就決定了，我一直都知道是不一樣的人物、不一樣的故事。」