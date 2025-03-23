記者劉宜庭／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的藝人黃鈺文（米奇）自2023年認愛外國男友後，於隔年12月宣布懷孕喜訊，幸福升格準媽媽。經常透過社群分享孕期點滴的她，今（23日）早再曬出一系列海邊與綠意步道美照，目前雖已懷孕7個月，但身體狀況依舊良好，甚至能在康尼島徒步環島走2小時，不禁直呼：「走起來好過癮呀！」

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▲米奇挺7個月孕肚環康尼島、徒步走2小時。（圖／翻攝自米奇IG）

近日新加坡陰雨不斷，讓朋友們開玩笑說可以把毛衣拿出來了，米奇則趁著陰天實現Google地圖上「想去清單」的其中一站：「大家的肚子都是什麼時候變大的呢？我以為7個月懷孕是走路要用手撐著，沒想到我還可以去Coney Island（康尼島）徒步走2小時～謝謝寶寶乖乖長大的過程，讓媽媽還是可以好好愛自己。」

照片中，米奇穿著黑色運動內衣搭配白色緊身褲，氣色紅潤、神情輕鬆，不僅在沙灘上開心比V，還脫下外套，大方展示性感身材，背後簍空設計更是辣翻眾人。她在文中記錄下難得的孕期踏青時光，並且感性補充：「像這種說走就走的踏青，寶寶出生後應該至少2年無法了吧。」

▲米奇脫下外套。（圖／翻攝自米奇IG）

▲米奇開心記錄踏青時光。（圖／翻攝自米奇IG）